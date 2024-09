Mundo Brasileiros sofrem violência e xenofobia em Portugal

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Brasileiro sofreu agressões físicas e insultos xenófobos em uma das ruas mais movimentadas do centro do Porto. (Foto: Reprodução)

O bailarino Jhon Kennedy Pereira da Silva, que mora há dois anos no Porto, foi uma das vítimas de novo episódio violento de xenofobia em Portugal. Jhon, de 32 anos, atuava nessa terça-feira (24) na performance “Cartas para ninguém”, de Ítalo Augusto, na rua em frente à Casa Odara, centro cultural, de beleza e de apoio aos brasileiros na cidade, quando foi agredido.

Um dos agressores reclamou que estava sendo filmado e teria sido o estopim. Exaltado, ele gritava em um dos vídeos exclusivo que o Portugal Giro recebeu: “Portugal é o meu país” e “Vai para o teu país”.

Após alguns minutos de discussão, o agressor parte para cima do brasileiro. A imagem fica turva, mas é possível ouvir sons de briga no vídeo que o Portugal Giro recebeu.

A segunda vítima é Maria Gabriela de Carvalho Ribeiro Alves, pesquisadora e curadora da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que vive na cidade há cinco anos.

Ela levou uma cotovelada na nuca e caiu. Quando estava no chão, testemunhas disseram que recebeu chutes e socos. Ela foi chamada de “brasileira de merda” e teve o celular furtado, mas foi recuperado. No vídeo é possível ouvir alguém perguntar se o agressor iria “bater em mulher”.

O advogado Diego Bove informou que a Casa Odara convocou uma manifestação para esta quarta (25), às 18h30m, em frente ao local das agressões.

“Estava tendo uma performance de balé na rua da Casa Odara, que entraria no centro cultural. E agrediram os bailarinos. Além da agressão, tiveram palavras de ódio, racismo e xenofobia”, disse ele.

Segundo Bove, policiais estiveram no local, assim como os bombeiros, que prestaram atendimento às vítimas. “Os agressores são portugueses. A polícia fez um registro preliminar e amanhã vou com eles na delegacia efetivar a ocorrência. Os policiais já identificaram um dos agressores”, relatou o advogado.

Testemunhas publicaram nas redes sociais que os agressores estão sempre na rua. Cerca de uma hora depois das agressões, disseram que estavam bebendo cerveja em um bar próximo.

A Casa Odara, onde Jhon trabalha, funciona na Rua Mártires da Liberdade, uma das mais movimentadas e boêmias do Porto.

Dados

Segundo dados da Comissão para Igualdade e Contra a Discriminação Racial do governo de Portugal, as denúncias de xenofobia contra imigrantes brasileiros cresceram mais de 500% até o final do ano passado, em relação a 2022. Já de acordo com dados da Agência para Integração Migração e Asilo (AIMA), divulgados também em 2023, os brasileiros documentados somam quase 400 mil, isto sem contar os brasileiros que possuem dupla nacionalidade, chegando a aproximadamente 200 mil residentes. Já os números de não documentados ultrapassam 100 mil brasileiros, muitos deles presas fáceis para a realização de trabalhos precários e mal pagos, e ainda reféns de grupos criminosos, que oferecem papéis oficiais em troca de dinheiro.

2024-09-24