Brasil Brasileiros usam cada vez menos dinheiro vivo

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Comportamento vem se confirmando desde 2020, primeiro ano de pandemia Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Comportamento vem se confirmando desde 2020, primeiro ano de pandemia. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudo elaborado pelo Banco Central (BC) afirma que os brasileiros estão usando cada vez menos dinheiro vivo para os pagamentos do dia a dia.

O relatório Evolução de Meios Digitais para a Realização de Transações de Pagamento no Brasil revela que em 2019, os saques de dinheiro em caixas eletrônicos e agências somaram R$ 3 trilhões. Em 2020, ano em que a pandemia do coronavírus limitou a circulação de dinheiro físico, o total caiu para R$ 2,5 trilhões, e para R$ 2,1 trilhões, em 2021 e 2022.

O BC também observou crescimento “expressivo da quantidade de transações com cartões de débito e pré-pago”, influenciado pela expansão de instituições financeiras. “Essas instituições vêm tendo papel relevante na inclusão financeira, ao proporcionar contas de pagamento a pessoas que anteriormente não tinham nenhum relacionamento com o sistema financeiro, sendo, por exemplo, as instituições em que muitos jovens iniciam seu relacionamento com o sistema financeiro”, destacou o estudo.

O levantamento aponta, ainda, que as mudanças comportamentais geradas pela pandemia de covid-19 e o aumento das transações com cartões, além da criação do Pix em novembro de 2020, foram cruciais para essa alteração.

Pix

O sistema de pagamentos instantâneos abocanhou participação no mercado de instrumentos de pagamentos e atingiu 29% de todas as transações registradas em 2022, contra 16% do total em 2021.

Essa modalidade de pagamentos começou no fim de 2020. O principal objetivo do sistema foi aumentar a digitalização das transações financeiras no Brasil.

“A partir do final de 2020, o expressivo crescimento do uso do PIX reduziu, em termos relativos, a participação dos demais meios de pagamento e de transferência na quantidade total de transações financeiras”, informou o Banco Central.

De acordo com a instituição, a evolução da quantidade de transações por meio do PIX demonstra que esse instrumento teve importante papel no significativo aumento na quantidade de transações do ecossistema de pagamentos como um todo, proporcionando a participação de pessoas que nunca haviam realizado transferências.

“Em apenas dois anos de operação, entre novembro de 2020 e dezembro de 2022, o Pix tornou-se o instrumento com maior quantidade anual de transações”, acrescentou o BC.

A instituição informou que também foi observado um incremento expressivo da quantidade de transações com cartões de débito e pré-pago, sendo que, nos cartões pré-pagos, isso faz parte do crescimento das instituições de pagamento.

“Essas instituições vêm tendo papel relevante na inclusão financeira, ao proporcionar contas de pagamento a pessoas que anteriormente não tinham nenhum relacionamento com o sistema financeiro, sendo, por exemplo, as instituições em que muitos jovens iniciam seu relacionamento com o sistema financeiro”, informou o BC.

Ao mesmo tempo, ainda segundo o Banco Central, a quantidade e o volume financeiro de saques em ATMs e agências bancárias vêm se reduzindo ao longo do tempo de forma gradual.

“De 2020 em diante, essa redução de uso parece ser mais acentuada, o que pode ser explicado pelas mudanças comportamentais da pandemia, a introdução do PIX e o aumento de transações com cartões”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasileiros-usam-cada-vez-menos-dinheiro-vivo/

Brasileiros usam cada vez menos dinheiro vivo

2023-06-08