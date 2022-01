Saúde Brasileiros vacinados que pretendem visitar a Argentina não precisam mais apresentar teste PCR

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

País vizinho retira a exigência de exame negativo para turistas completamente imunizados. (Foto: Divulgação/Turismo de Buenos Aires)

Brasileiros que pretendem visitar a Argentina terão uma etapa a menos na preparação para a viagem. É que o país vizinho deixou de exigir o teste PCR negativo para Covid de viajantes com a vacinação completa.

Para se isentar de apresentar o teste negativo, o viajante precisa ter concluído seu esquema vacinal (duas doses, ou dose única da Janssen) pelo menos 14 dias antes da entrada no território argentino. Todos os imunizantes usados no Brasil são aceitos pelas autoridades argentinas.

A medida, em vigor desde o último dia 26, vale para todos os estrangeiros residentes ou que estiveram nos países vizinhos à Argentina duas semanas antes. Mas não suspende as demais exigências: preencher a Declaração de Migração (no site https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones) pelo menos 48 horas antes do embarque, e apresentar um seguro de viagem com cobertura para internação, isolamento e traslados sanitários em caso de Covid-19.

As pessoas que se apresentam com um teste positivo de antígeno ou PCR como diagnóstico e atestado de alta médica com mais de dez dias a partir da data de início dos sintomas, também poderão embarcar.

Suíça e Aruba

Recentemente outros países também alteraram suas exigências de entrada relacionadas à Covid-19. Um deles é a Suíça, que liberou os brasileiros totalmente vacinados de apresentarem testes para Covid-19 na chegada ao país. Até então, era precisa fazer um PCR (até 72 horas antes da viagem) ou antígeno (até 24 horas).

Outra mudança é que o Conselho Federal suíço diminuiu o período de validade do certificado de Covid do país de um ano para 270 dias. O documento é uma validação do certificado de vacinação de países fora da União Europeia, que deve ser pedido antes da viagem, num processo totalmente digital.

O país também prorrogou até 31 de março as medidas de proteção, mantendo obrigatório o uso de máscaras em alguns ambientes e distanciamento social. E reduziu a quarentena aos positivados de dez para cinco dias, sendo necessário o teste negativo para deixar o isolamento. Mais informações podem ser obtidas no site travelcheck.admin.ch.

No Caribe, Aruba também deixou de cobrar teste PCR de visitantes de países da América Latina que já tiverem concluído seu ciclo vacinal. Agora, brasileiros podem desembarcar na ilha apresentando apenas um laudo negativo de teste rápido, feito um dia antes da viagem.

Além disso, o tempo de espera para viajar a Aruba para recém infectados também baixou, passando de 14 para 10 dias. Estão isentos de quarentena antes do embarque passageiros com 12 anos ou mais que testaram positivo entre 10 dias a 12 semanas antes do embarque, mas não apresentam sintomas da Covid. Para eles, apenas o laudo negativado já é suficiente.

No entanto, como parte do processo obrigatório do cartão de embarque/desembarque, esses visitantes deverão enviar comprovante de resultado positivo do teste PCR realizado entre 10 dias e 12 semanas antes da data da viagem para Aruba.

