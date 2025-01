Brasil Brasileiros vão à loucura nas redes sociais, com a tripla indicação de “Ainda Estou Aqui” ao Oscar

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Não faltou nem torcida com camisas da Seleção. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um clima de euforia similar à de uma vitória em Copa do Mundo, os brasileiros usaram as redes sociais para comemorar a tripla indicação, nessa quinta-feira (23), do longa-metragem “Ainda Estou Aqui” para o Oscar de 2025 – Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. para o Oscar 2025. Não faltaram vídeos de gente pulando com a camisa da Seleção ao receber a notícia. E muitos memes.

A produção original da Globoplay concorre com outras oito na principal categoria, a de Melhor Filme. Confira a lista: “Anora”, “O Brutalista”, “Um Completo Desconhecido”, “Conclave”, “Duna: Parte 2”, “Emilia Pérez”, “Nickel Boys” e “A Substância”. Trata-se de um reconhecimento inédito para um filme brasileiro.

Na de Melhor Filme Internacional (anteriormente denominada “Melhor Filme Estrangeiro”, ou seja, não produzido nos Estados Unidos), são quatro os concorrentes da “fita” brasileira: “Emilia Pérez” (França), “Flow” (Letônia), “A Garota da Agulha” (Dinamarca) e “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha).

Já o título de Melhor Atriz tem como postulantes a brasileira Fernanda Torres e outros quatro nomes: Mikey Madison (“Anora”), Demi Moore (“A substância”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”) e Cynthia Erivo (“Wicked”).

No drama dirigido por Walter Salles, Fernanda Torres revive a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Eunice passou 40 anos procurando a verdade sobre o deputado Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), seu marido que desapareceu no início da década de 1970, após ser levado para interrogatório pela ditadura militar que governo o País de 1964 a 1985.

No começo deste mês, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama. A vitória é inédita para o país na categoria. A atriz concorria com Nicole Kidman (“Babygirl”), Angelina Jolie (“Maria Callas”), Kate Winslet (“Lee”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) e Pamela Anderson (“The last showgirl”).

A cerimônia do Oscar deste ano está marcada para o dia 2 de março. No comando estará, pela 1ª vez, o humorista e apresentador norte-americano Conan O’Brien.

Elenco também postou mensagens

Integrante do elenco de “Ainda Estou Aqui” também vibraram nas redes sociais com a possibilidade de vitória na principal premiação do cinema mundial. Selton Mello, intérprete de Rubens Paiva, postou que o longa era necessário para a própria história do Brasil:

“O filme é o corpo do Rubens, que nunca foi encontrado”, escreveu Selton. “Fizemos um filme, ele nasceu vitorioso por motivos variados. Por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro, por ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme. Ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós e vocês”.

Fernanda Torres, que faz Eunice Paiva, reagiu a indicação com dois emojis: um coração verde e a bandeira do Brasil, fazendo referência a uma vitória nacional. Ela não se pronunciou oficialmente pela internet.

Já a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, que interpretou Eunice já idosa, reverenciou a filha e o filme: “Eu, Fernanda Montenegro e Fernando Torres [seu marido e também ator, já falecido], onde quer que ele esteja, estamos felizes e realizados, em estado de Aleluia pelas indicações a esse importante prêmio. É um ganho cultural para o Brasil. E o meu coração de mãe em estado de Graça”. (Com informações da agência O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasileiros-vao-a-loucura-nas-redes-sociais-com-a-tripla-indicacao-de-ainda-estou-aqui-ao-oscar/

Brasileiros vão à loucura nas redes sociais, com a tripla indicação de “Ainda Estou Aqui” ao Oscar

2025-01-23