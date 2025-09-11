Bruno Laux Brasília reforça segurança na Praça dos Três Poderes para reta final do julgamento de Bolsonaro

Por Bruno Laux | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Autoridades de Brasília decidiram reforçar o esquema de segurança na Praça dos Três Poderes. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Segurança reforçada

Diante das tentativas de incêndio a banheiros químicos e de invasões ao Palácio do Planalto nesta semana, as autoridades de Brasília decidiram reforçar o esquema de segurança na Praça dos Três Poderes. A partir desta quinta-feira, com a continuidade do julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF, o efetivo de policiais mobilizados será incrementado em diferentes áreas estratégicas da capital federal.

Articulação reforçada

Parlamentares da oposição estão trabalhando para pautar a urgência do PL da Anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro para a próxima semana. Ainda que Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, tenha sinalizado publicamente que “não há previsão de pauta nem de relator” para a matéria, lideranças bolsonaristas estão confiantes de que o parlamentar possa debater a proposta na reunião do colégio de líderes prevista para terça-feira.

Impeachment requerido

Empenhado nas mobilizações pelo avanço do PL da Anistia no Congresso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi alvo de um pedido de impeachment das federações PT/PCdoB e do PSOL/Rede. Apresentado nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa paulista, o requerimento cita o uso de recursos públicos pelo líder estadual para viajar a Brasília, na última semana, quando esteve articulando em favor do projeto ao longo de dois dias.

Celeridade no INSS

O presidente Lula sancionou ontem (10) a lei que institui no Brasil o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) no âmbito da Perícia Médica Federal do Ministério da Previdência e do INSS. Originária de uma Medida Provisória, a matéria pretende impulsionar a revisão de benefícios do instituto, reduzindo, consequentemente, o tempo de espera para a concessão.

Troca de acusações

Durante depoimento à CCJ da Câmara nesta quarta-feira, o hacker Walter Delgatti Neto reafirmou que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) ordenou a invasão do sistema do CNJ e a inserção de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Zambelli, por sua vez, tentou descredibilizar as declarações do depoente, apresentadas em meio ao processo que pode levar à cassação de seu mandato.

Visitas restritas

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou o pedido apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro para que Valdemar Costa Neto, líder do PL, e mais cinco integrantes do partido tivessem livre acesso à casa do ex-presidente durante a prisão domiciliar. Apesar de condicionar os pedidos de visitação à autorização individual, o magistrado liberou a entrada de alguns aliados para os próximos dias.

PAC detalhado

Por determinação do Tribunal de Contas da União, o Ministério da Casa Civil terá 180 dias para apresentar informações detalhadas sobre as obras do Novo Plano de Aceleração do Crescimento. A decisão, proferida nesta quarta-feira, exige dados como valores totais, cronogramas, porcentuais de execução, etapas concluídas, previsão de término, fontes de financiamento e critérios de seleção dos projetos.

Orçamento preocupante

Em oitiva na Comissão Mista de Orçamento, nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, manifestou preocupação sobre algumas despesas que cresceram e que não estão no Orçamento deste ano. Citando demandas de programas como o Farmácia Popular e o Agora Tem Especialistas, o líder ministerial pediu a colaboração dos parlamentares com o remanejamento de emendas orçamentárias de bancadas estaduais e de comissão para ações do setor.

Combate ao desperdício

Segue para análise do Senado o projeto que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, aprovado nesta quarta-feira pela Câmara. Validada na forma de substitutivo do relator, deputado Átila Lira (PP-PI), a medida permite, entre outros pontos, que os estados e o DF adotem medidas como a redução ou isenção do ICMS sobre alimentos doados.

Capital das pedras

O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto do deputado Giovani Cherini (PL-RS) que concede ao município de Soledade (RS) o título de Capital Nacional das Pedras Preciosas. A designação, encaminhada para sanção presidencial, visa reconhecer o potencial da cidade enquanto responsável por 80% das exportações de pedras preciosas do território gaúcho.

Chineses no RS

Uma missão chinesa deve visitar o Rio Grande do Sul ainda neste mês para avaliar as condições sanitárias após o surto de gripe aviária que levou à suspensão das exportações de carne de frango para o país asiático. Segundo o CEO da JBS, Gilberto Tomazoni, há expectativa de retomada das compras, embora a decisão final dependa das autoridades chinesas.

Reforço nos ares

A Secretaria Estadual da Agricultura recebeu nesta semana 15 drones equipados com câmeras térmicas e infravermelhas, aptos para voos noturnos, adquiridos via convênio com o Ministério da Agricultura. Os dispositivos, incrementados ao Departamento de Defesa Vegetal, serão utilizados em inspeções de lavouras e pomares em diferentes regiões do Estado, especialmente em locais de difícil acesso.

Reunião de secretários

Representantes de prefeituras de todo o país reúnem-se em Porto Alegre entre quinta (11) e sexta-feira (12) para a 4ª reunião ordinária de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais. O roteiro do evento prevê, entre outras agendas, visitas dos participantes ao Acampamento Farroupilha e a escolas próprias e parceiras da rede municipal, além de discussões sobre a recuperação pós-enchente das instituições de ensino e o processo de parceirização na educação infantil.

Atendimento nas ruas

A prefeitura de Porto Alegre segue com edital aberto para a habilitação de Organizações da Sociedade Civil que desejem firmar parcerias com o município na execução de projetos voltados ao atendimento de pessoas em situação de rua. O processo busca conceder mais agilidade e transparência às colaborações, fortalecendo a rede de proteção às populações em vulnerabilidade.

Rádio homenageada

Vereadores da bancada do Progressistas na Câmara de Porto Alegre realizaram nesta quarta-feira uma homenagem à Rádio Liberdade durante programação no piquete do Legislativo municipal no Acampamento Farroupilha 2025. Integrado por Vera Armando, Mariana Lescano e Mauro Pinheiro, o grupo entregou à emissora um diploma alusivo aos 252 anos do Parlamento, em reconhecimento à sua contribuição para a continuidade da música, da poesia e da identidade tradicionalista gaúcha.

* Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/brasilia-reforca-seguranca-na-praca-dos-tres-poderes-para-reta-final-do-julgamento-de-bolsonaro/

Brasília reforça segurança na Praça dos Três Poderes para reta final do julgamento de Bolsonaro

2025-09-11