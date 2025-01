Rio Grande do Sul Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul supera R$ 2,2 bilhões em novos investimentos no RS em 2024

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Marca histórica é atingida mesmo diante de cenário de desafios para os gaúchos, com impactos da enchente e restrições ao crédito Foto: Arquivo/BRDE (Foto: Arquivo/BRDE) Foto: Arquivo/BRDE

Ao fechar o ano com mais de R$ 2,23 bilhões em operações contratadas (R$ 2.234.510,290), o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) registra uma nova marca histórica em termos de investimentos no Rio Grande do Sul.

Mesmo diante de um cenário desafiador em termos de acesso ao crédito, o volume de financiamentos em 2024 é 11% superior ao apurado no período anterior, quando pela primeira vez o banco atingia a marca de R$ 2 bilhões.

Além de fortes investimentos na cadeia do agronegócio, o destaque fica por conta dos recursos disponibilizados para projetos de inovação e no apoio a empresas de pequeno porte, parte delas atingidas pelas enchentes do mês de maio no Estado.

A demanda por crédito de micro, pequenas e médias empresas chegou na casa de R$ 758,7 milhões, com mais de 1.100 operações realizadas no ano passado. O montante é cerca de 35% superior ao verificado em 2023, resultado impulsionado pelo programa Em Frente RS, linha emergencial que atendeu quase 800 empresas situadas nos municípios em calamidade pública por conta dos impactos do maior evento climático já registrado no Estado.

O volume de financiamentos apenas para o Rio Grande do Sul ficou acima da média do total operado pelo banco na região Sul, que foi de R$ 5,97 bilhões em 2024. “Alcançamos um resultado excepcional considerando os desafios que tivemos ao longo do ano. Foi necessário um grande esforço para disponibilizar crédito para setores fortemente atingidos pelos eventos climáticos diante de um cenário de juros em alta e poucos recursos disponíveis”, comemorou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

O setor do comércio e serviços somou R$ 729,6 milhões, superando em 21% o volume de financiamentos em 2023. Já o setor da indústria, a partir dos fortes investimentos em inovação e desenvolvimento de novos produtos, fechou com R$ 609,7 milhões em novos investimentos com o apoio do BRDE. Os projetos viabilizados pelo banco especificamente para inovação das empresas gaúchas, através da parceria com a Finep, chegaram a R$ 236,2 milhões, o dobro do ano anterior.

Ao longo do ano passado, o número de contratos para empresas gaúchas igualmente cresceu: foram 4.719 operações ao todo (em 2023, foram 2.624). Para o presidente do banco, além de manter o histórico de apoiar grandes projetos estratégicos ao desenvolvimento regional, o crescimento no número de novas operações de crédito se explica pelo forte desempenho do banco no financiamento aos pequenos negócios e aos produtores rurais.

“Significa que conseguimos socorrer quem mais precisava de apoio na hora da retomada, o que é fundamental para a manutenção dos empregos”, acrescentou Ranolfo.

Destaque para o crescimento de financiamentos por parte das prefeituras

Já os projetos voltados ao setor de infraestrutura nos municípios gaúchos responderam por um volume de R$ 373,6 milhões, com destaque para o forte crescimento de financiamentos por parte das prefeituras. Para investimentos em obras de urbanização, resiliência e prevenção a eventos climáticos, saneamento e iluminação pública, as prefeituras gaúchas contrataram mais de R$ 190 milhões no ano passado (em 2023 esse valor ficou em R$ 97,3 milhões).

“A parceria com o setor público é essencial para melhorar o acesso da população a serviços de melhor qualidade. Por isso, estamos avançando no trabalho junto às prefeituras, o que inclui toda uma assistência técnica para projetos de concessão e parcerias com o setor privado”, observou o diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto.

No ano passado, o BRDE concluiu com êxito as primeiras Parcerias Público-Privadas (PPPs) dos serviços de iluminação pública nos municípios de Santa Maria e Sapiranga. Mantendo o desempenho positivo do período anterior, as parcerias do BRDE em projetos de geração de energias com fontes renováveis e maior eficiência no consumo energético chegaram a R$ 242,8 milhões em 2024.

Destaque também para o apoio ao turismo, outro setor fortemente impactado pela enchente e o longo período sem atividade no Aeroporto Salgado Filho. Os projetos para recuperação da atividade turística no estado representaram R$ 102,5 milhões (30% de crescimento).

Região Sul

Com um total de 13.446 novas operações realizadas ao longo de 2024, o BRDE fechou o ano muito próximo de atingir R$ 6 bilhões, considerando todos os novos investimentos no Sul do país. A marca histórica de R$ 5,970 milhões superou em cerca de R$ 140 milhões o volume de financiamentos registrado no ano anterior.

Maior instituição de fomento do Sul do país, o BRDE tem uma carteira ativa de R$ 21,5 bilhões e opera no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (estados controladores), além do Mato Grosso do Sul.

O ano passado marcou, também, a forte presença do BRDE no mercado de capitais. O banco fechou 2024 com cerca de R$ 775 milhões em captação, sendo a primeira instituição do país a operar através das Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCDs), cujo limite de R$ 266 milhões foi alcançado em apenas uma semana. O maior destaque segue relacionado aos títulos destinados a financiar o setor agropecuário, as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), que representam R$ 353,6 milhões.

