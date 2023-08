Rio Grande do Sul BRDE vai disponibilizar R$ 350 milhões em financiamentos durante a 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

Mais uma vez, o banco regional terá estande próprio no evento. (Foto: Ascom/BRDE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) disponibilizará R$ 350 milhões para financiamentos durante a 46ª Expointer, que começa neste sábado (26) no Parque Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana). No foco estão projetos que combinem agronegócio e sustentabilidade, por meio de iniciativas para ampliação da capacidade de armazenagem e irrigação, bem como compra de equipamentos.

Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a Expointer deste ano terá novamente uma programação intensa. O encerramento está marcado para 3 de setembro.

Se a instituição constatar demanda acima do esperado, o montante será ampliado – medida adotada na edição anterior do evento, quando as linhas de crédito totalizaram R$ 453 milhões durante a feira. O vice-presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior, destaca:

“Somos um parceiro histórico de toda a cadeia do agronegócio gaúcho, reconhecendo o protagonismo do setor para a nossa economia. Por isso, o BRDE vem ampliando as alternativas de crédito e oferecendo diferentes possibilidades de apoio para que o agro continue crescendo”.

No acumulado deste ano, o banco já contabiliza R$ 2,85 bilhões em novos investimentos na Região Sul, dos quais R$ 1,22 bilhão foram fornecidos a produtores rurais, cooperativas e agroindústrias. Trata-se de uma estratégia em sintonia com o plano que prevê maior atuação em projetos estratégicos do setor, contribuindo assim para manter os níveis de produtividade e amenizar os efeitos do clima – como a estiagem que afetou as duas últimas safras.

“Por esse motivo, projetos de irrigação, armazenagem e geração de energias limpas encontrarão no BRDE as melhores alternativas de mercado”, garante o dirigente do BRDE e ex-governador do Estado (2022).

Uma das possibilidades para ampliar o recurso inicialmente disponibilizado para novos negócios na Expointer são as parcerias com os bancos estrangeiros. Desde janeiro, o banco já realizou R$ 611 milhões em operações com esse perfil, valor 37% acima do acumulado de 12 meses de 2022 (R$ 446,7 milhões).

“Além de ampliar as possibilidades para nossos clientes, essas parcerias com organismos bilaterais permitem ao BRDE se consolidar no apoio a projetos alinhados com a pauta da sustentabilidade, em especial no agronegócio”, acrescenta o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto.

Como instituição alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS, conjunto de metas da Agenda 2030 das Nações Unidas), o banco vem aumentando os financiamentos de projetos de geração de energia no campo com fontes renováveis. No acumulado deste ano, já foram contratados R$ 166 milhões para as chamadas “energias limpas” apenas no mapa gaúcho, incluindo usinas fotovoltaicas na zona rural.

Inovação

Além de atuar com equipe de atendimento em estande na Expointer, o BRDE marcará presença na Feira de Máquinas e Equipamentos, uma iniciativa do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).

O banco estará presente, ainda, no espaço “RS Innovation Agro” (já em segunda edição), promovido pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac). A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) é apoiadora.

O objetivo é aproximar produtores rurais das novidades tecnológicas e fomentar startups voltadas ao setor. Leonardo Busatto lembra que o BRDE é o maior repassador de recursos para projetos de inovação por meio do Finep em todo o Brasil, com mais de R$ 1,1 bilhão de operações nos últimos dez anos:

“Investir na inovação significa impacto efetivo no crescimento econômico”, observa o diretor. “Uma prova disso é que as novas tecnologias estão presentes em todas as etapas da cadeia do agro.”

(Marcello Campos)

