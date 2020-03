Porto Alegre Brechocão aceita doações para as próximas edições do evento

5 de março de 2020

Doações contribuem com os estoques do brechó, que ocorre mensalmente.

Aquelas roupas que não servem mais ou objetos que perderam a utilidade no dia-a-dia de casa podem servir para outras famílias e ainda contribuírem para o Brechocão, evento tradicional, promovido pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade ). Voltado aos cuidados de cães e gatos resgatados de maus tratos, o evento retorna neste domingo (8), das 9h às 16h, ao Parque Farroupilha, na área de passeio entre o Parquinho e o Auditório Araújo Vianna.

“São duas formas de ajuda à causa animal, adquirindo os produtos oferecidos ou doando aos protetores cadastrados junto ao município”, explica a secretária adjunta Viviane Diogo. Um bom exemplo desta iniciativa é Kelton Camargo, que desde 2018 busca alguma contribuição para reforçar os estoques dos expositores. “Fiz amizade e adquiri respeito ao trabalho que realizam. Então, quando tenho alguma com bom potencial para a venda, chego cedo para que possa ser exposto”, garante.

Doar

Para doar, basta visitar o local no próprio dia do evento. A maioria dos expositores chega cedo, para a montagem de seus espaços. No total são 30 boxes. “Em caso de um grande número de itens, as pessoas podem combinar a entrega posteriormente, durante a semana, diretamente com os expositores”, explica Viviane. Também são aceitos pacotes de ração e utensílios utilizados no trato com os animais, como potes, cobertas e medicamentos.

Comprar

Os visitantes encontrarão objetos típicos de brechó, livros, CDS e DVDS, artigos de decoração, roupas, calçados, bijuterias e antiguidades que possibilitam recursos para as despesas com ração, albergagem, veterinários, clínicas, castrações e outras decorrentes do resgate de animais em situação de vulnerabilidade.

