Política “Brevemente, teremos uma das gasolinas mais baratas do mundo”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente destacou que a Petrobras reduziu pela terceira vez, nas últimas semanas, o preço do combustível Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O presidente destacou que a Petrobras reduziu pela terceira vez, nas últimas semanas, o preço do combustível. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, em breve, o Brasil terá “uma das gasolinas mais baratas do mundo”. A declaração foi dada após a Petrobras anunciar, na segunda-feira (15), uma redução de R$ 0,18 por litro (4,85%) no preço do combustível vendido às distribuidoras.

O novo valor entrou em vigor nesta terça-feira (16). “É a terceira redução anunciada nas últimas semanas. Brevemente, teremos uma das gasolinas mais baratas do mundo”, declarou Bolsonaro.

Com a medida, o preço do litro da gasolina vendido às distribuidoras caiu de R$ 3,71 para R$ 3,53. “Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, afirmou a estatal.

Para os consumidores, a queda não será na mesma magnitude, pois o preço final nas bombas é composto de outros fatores, como impostos e lucro das distribuidoras, mas a redução representará mais um alívio para o bolso dos motoristas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política