Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A cúpula do Brics anunciou nesta quinta-feira (24) que ampliará o bloco. O grupo decidiu convidar formalmente seis países para se tornarem novos membros, informou o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. São eles: Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O debate sobre a expansão do Brics, que atualmente inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esteve no topo da agenda durante as reuniões do bloco em Joanesburgo, na África do Sul, nesta semana.

Os seis países convidados terão que cumprir algumas condições para participar do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024.

A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandorm, já havia adiantado na quarta-feira (23) que os líderes dos países chegaram a um acordo para adotar diretrizes de ampliação do Brics. Ainda na quarta, os cinco chefes de governo e de Estado do bloco se posicionaram a favor da expansão.

O presidente Lula declarou publicamente ser favorável à entrada de “vários países” e demonstrou, assim como membros do governo brasileiro, desejo de contar com a Argentina no bloco.

Nesta quinta-feira (24), Lula afirmou que o interesse de outros países em aderir ao bloco “mostra o quão relevante é a busca por uma nova ordem econômica mundial”.

Mais de 40 países manifestaram interesse em aderir ao Brics e 22 pediram formalmente para serem admitidos no bloco, informaram autoridades sul-africanas.

Durante a cúpula, os membros também aprovaram uma resolução para estudar a criação de “uma nova moeda de pagamentos” dentro do bloco.

