Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Relatos em redes sociais dizem que pelo menos 15 pessoas morreram. Autoridades locais não confirmam informação. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre torcedores dos times Querétaro e Atlas, em partida do Campeonato Mexicano, deixou dezenas de pessoas feridas, algumas delas em estado grave. Nas redes sociais, há relatos de pelo menos 15 mortos. A confusão teve início nas arquibancadas e depois tomou conta do gramado do Estádio Corregidora, em uma cena lamentável de selvageria.

O Atlas vencia por 1 a 0, quando o árbitro Fernando Guerrero interrompeu o jogo. Torcedores, em sua maioria mulheres e crianças, começaram a correr para o campo para fugir da briga entre torcedores que só crescia em escalada nas arquibancadas.

As agressões, porém, fugiram de controle, e as forças de segurança demoraram a agir. Os torcedores que estavam brigando chegaram também ao campo de jogo, e as imagens de violência impressionam. Vídeos publicados nas redes socias mostram grupos de 6 a 7 torcedores agredindo um rival caído no chão. Desesperados, torcedores que tentavam fugir da briga chegaram a tirar suas camisetas para não serem identificados por rivais.

De acordo com os relatos de uma pessoa presente ao canal ESPN, “a confusão começou no setor visitante quando torcedores do Atlas começaram a brigar com a torcida dos donos da casa”.

“A briga foi crescendo, os torcedores do Querétaro foram dando a volta no estádio para irem para a briga, entraram no gramado e tudo piorou. É incrível o que fizeram com a segurança”, disse a pessoa à rede esportiva de televisão.

Dados extraoficiais divulgados nas redes sociais afirmam que pelo menos 15 pessoas morreram no confronto. Segundo as autoridades locais, não há mortes confirmadas. Foram, ao menos, 26 pessoas feridas, e nove encaminhadas a um dos hospitais da região. Três dessas estão em estado grave; os demais seguem estáveis, segundo informações oficiais.

A Liga MX se pronunciou apenas para dizer que a partida havia sido suspensa. Posteriormente, toda a rodada da competição foi adiada.

Mikel Arriola, presidente da Liga MX, usou o Twitter para condenar as ações de violência e sinalizou para a falta de segurança do estádio. “Inadmissível e lamentável a violência no estádio do Querétaro. Tomaremos medidas drásticas contra os responsáveis pela ausência de segurança no estádio. A segurança de nossos jogadores e torcedores é a prioridade. Seguiremos os informando”.

Ronaldinho

O Querétaro é mais conhecido no Brasil pela passagem de Ronaldinho no clube em 2014. Apesar de ter sido peça fundamental na equipe mexicana, com atuações razoáveis, bem distante daquelas anotadas em seu currículo, o máximo que o jogador conseguiu fazer com a bola nos pés foi levar o Querétaro para o vice-campeonato da liga nacional.

Contratado como grande estrela pelo time do México, o jogador gaúcho fechou contrato para jogar por apenas duas temporadas com uma cifra aproximada de 3 milhões de euros (aproximadamente 10 milhões de reais na época). A empresa “MxSports” fez um levantamento para saber o real gasto do clube com o meia por partida e o valor obtido foi cerca de R$ 1.600 por minuto de jogo. O valor é considerado astronômico comparado com a média que recebiam os outros jogadores do elenco.

Mas esses valores não assustaram o departamento de marketing do clube. Se dentro de campo o meia não agradou, fora dele o jogador foi um sucesso. Os Gallos Blancos, como é conhecido o time de Querétaro, lucraram mais de 6,5 milhões de euros (mais de 21 milhões de reais na cotação de 2014) com publicidade, venda de camisas e ingresso para os jogos. A média de torcedores no estádio do time atuando como mandante subiu de 22 mil para 35 mil pagantes.

Ronaldinho deixou o clube em 2015. O Querétaro foi o último time profissional em que o jogador atuou por mais tempo. No mesmo o ano, R10 teve uma passagem a jato pelo Fluminense (pouco mais de dois meses), antes de se aposentar aos 37 anos.

