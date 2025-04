Inter Briga entre torcedores colombianos termina em morte após a derrota do Atlético Nacional para o Inter

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A vítima fatal tinha 27 anos Foto: Reprodução de vídeo A vítima fatal tinha 27 anos. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma briga entre torcedores do Atlético Nacional, da Colômbia, que perdeu por 3 a 0 para o Inter pela Libertadores no Beira-Rio na noite de quinta-feira (10), terminou com um colombiano morto a facadas e outro ferido na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

A vítima fatal foi identificada como Alejandro Lopera Zuluaga, de 27 anos. O torcedor ferido, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado em estado grave ao HPS (Hospital de Pronto Socorro).

A Polícia Civil descartou o envolvimento de torcedores brasileiros no confronto. O caso está sendo investigado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/briga-entre-torcedores-colombianos-termina-em-morte-apos-a-derrota-do-atletico-nacional-para-o-inter/

Briga entre torcedores colombianos termina em morte após a derrota do Atlético Nacional para o Inter

2025-04-11