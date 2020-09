Acontece Brigada Militar abre inscrições aos Colégios Tiradentes

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Passagem de comando Colégio Tiradentes, no início do ano. Foto: Robson Alves/ Brigada Militar Passagem de comando Colégio Tiradentes, no início do ano. (Foto: Robson Alves/ Brigada Militar) Foto: Robson Alves/ Brigada Militar

A Brigada Militar lançou na quinta-feira (3), os editais de concurso para ingresso nas sete unidades dos Colégios Tiradentes mantidos pela Instituição nos municípios de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Ijuí, Santo Ângelo e São Gabriel.

Para viabilizar a realização do processo seletivo e, posteriormente, das aulas no ano de 2021, em virtude do contexto da pandemia e suas consequências, a Brigada Militar reduziu o número de vagas a serem disponibilizadas em algumas unidades de ensino, garantindo aos alunos e suas famílias o cumprimento das medidas de distanciamento e prevenção determinadas pelo governo do Estado e órgãos de saúde pública, tais como a realocação e adaptação dos espaços, medidas de higienização pessoal e das estruturas de uso comum, uso de máscaras e equipamentos de proteção individual pelos alunos, corpo docente, equipe pedagógica e militares.

Para que os Colégios Tiradentes sejam escolas que oportunizem a inclusão, a partir desse processo seletivo, a Brigada Militar irá ofertar 63 vagas exclusivas para alunos oriundos de escolas públicas para ingresso nas escolas da rede Tiradentes de todo Estado.

As informações a respeito de cada Colégio Tiradentes, vagas disponibilizadas, requisitos e inscrições estão nos editais, disponibilizados no site da Brigada Militar: https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/colegios-tiradentes-2021.

