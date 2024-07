Rio Grande do Sul Brigada Militar forma 63 novos capitães para reforçar o efetivo da corporação

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Os novos capitães começarão a atuar nos próximos dias em diversas cidades gaúchas Foto: Rodrigo Ziebell/GVG Os novos capitães começarão a atuar nos próximos dias em diversas cidades gaúchas. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

A BM (Brigada Militar) realizou a formatura do CSPM (Curso Superior Policial Militar) 2022-2024. A cerimônia ocorreu no último sábado (20) na Academia de Polícia Militar, no bairro Partenon, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Eduardo Leite. O CSPM 2022-2024 incluiu 63 aprovados no concurso para capitão realizado em 2018.

O percurso formativo começou em 28 de julho de 2022 e teve disciplinas sobre temas como técnica policial-militar, planejamento e fiscalização de polícia ostensiva, análise criminal, criminalística, direitos humanos, entre outros. O curso, com carga horária de 2.882 horas-aula, foi supervisionado pelo Departamento de Ensino da BM.

Na cerimônia, o governador Eduardo Leite parabenizou os formandos pela conquista e destacou a responsabilidade que terão, enquanto líderes das tropas, para aprofundamento da redução da criminalidade no Estado.

Leite comparou a criminalidade com uma doença no corpo da sociedade e destacou o papel dos brigadianos no combate à violência. “Se temos a possibilidade de olhar para frente e, apesar de toda a doença que acomete a nossa sociedade, ter a esperança na cura, ter a esperança de dias melhores passa por contarmos com homens e mulheres como vocês, que oferecem tudo, absolutamente tudo, inclusive a própria vida, para defender a perspectiva de paz e de harmonia para nossa gente”, afirmou o governador.

“Só há um caminho a todos vocês. Fazer o uso do cargo para promover o bem à sociedade gaúcha e aos brigadianos e brigadianas que terão suas vidas pautadas pelas suas decisões. Não são as estrelas que os senhores ostentam sobre os ombros hoje que garantirão êxito na liderança, mas, sim, empatia, dedicação, integridade e coerência entre o que vocês falam e as suas ações”, afirmou o comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli.

Os 63 novos capitães reforçarão o efetivo da corporação e a segurança pública a partir dos próximos dias, liderando tropas nos Comandos Regionais de Policiamento Ostensivos espalhados por todo o Estado.

