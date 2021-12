Porto Alegre Brigada Militar lança a Operação Papai Noel em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A solenidade foi realizada no Centro da Capital Foto: BM/Divulgação A solenidade foi realizada no Centro da Capital. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Policiais militares de todos os batalhões subordinados ao CPC (Comando de Policiamento da Capital) participaram, na manhã desta segunda-feira (06), da solenidade que marcou o início da Operação Papai Noel em Porto Alegre.

A operação acontece anualmente em dezembro devido ao intenso fluxo de pessoas nas áreas comerciais, o que potencializa o risco de ocorrências de crimes patrimoniais contra lojas, trabalhadores, clientes e pedestres. Nesta época do ano, a Brigada Militar intensifica o policiamento ostensivo nas regiões de maior risco.

Durante a Operação Papai Noel, são desenvolvidas diversas atividades em todas as regiões do Estado, envolvendo os 14 Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo, o Comando de Policiamento Metropolitano e o Comando de Policiamento da Capital. A ação conta com o apoio dos comandos Rodoviário, Ambiental e de Polícia de Choque, além do Batalhão de Aviação da BM.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre