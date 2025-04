Rio Grande do Sul Brigada Militar lança edital de concurso com 120 vagas para oficiais

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Para realizar a inscrição, é necessário ter idade máxima de 29 anos Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Para realizar a inscrição, é necessário ter idade máxima de 29 anos. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A BM (Brigada Militar) lançou o edital de um concurso com 120 vagas para a carreira do oficialato superior. As inscrições começaram na segunda-feira (31) e podem ser feitas até as 17h do dia 5 de maio pelo site do Ibade (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo).

Das 120 vagas, 99 serão providas por ampla concorrência. As 21 vagas restantes são destinadas a cotistas: 19 para pessoas negras, uma para pessoas trans e uma para integrantes dos povos indígenas.

Para realizar a inscrição, é necessário ter idade máxima de 29 anos. O limite de idade não se aplica, entretanto, aos militares estaduais do Rio Grande do Sul. Também é necessário possuir curso superior em Direito até a data da inclusão. Para os candidatos do gênero masculino, a altura mínima é de 1,65 metro. Já para as candidatas do gênero feminino, é necessário ter pelo menos 1,60 metro.

A seleção será realizada por meio de quatro fases. A primeira será o exame de capacidade intelectual, que terá prova objetiva, discursiva, oral e de títulos. A segunda etapa será um exame de saúde. A terceira fase será um exame de capacidade física (conhecido como TAF). Por fim, os candidatos realizarão uma avaliação psicológica. Todas as fases do concurso serão realizadas em Porto Alegre.

Os aprovados realizarão o Curso Superior Policial Militar na condição de alunos-oficiais. Durante o curso, que tem duração aproximada de dois anos, os alunos receberão bolsa-auxílio correspondente a 50% da remuneração de capitão da BM.

Após a conclusão, serão nomeados para o primeiro posto da carreira do oficialato, o de capitão, cujo salário é de R$ 21.513,44. Além desse valor, os futuros capitães receberão auxílio-alimentação no valor de R$ 400.

