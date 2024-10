Colunistas Brigada Militar preparada para garantir a segurança das eleições

Por Flavio Pereira | 26 de outubro de 2024

Coronel Claudio dos Santos Feoli participou do programa Pampa Debates, apresentado por Paulo Sérgio Pinto na TV Pampa. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Comandante Geral da Brigada, Coronel Claudio Feoli garante que a corporação está preparada para garantir a segurança do processo eleitoral neste domingo. Feoli falou ao programa Pampa Debates apresentado pelo jornalista Paulo Sergio Pinto na TV Pampa, quando explicou que “temos um planejamento solidificado para atendimento aos municipios que têm o segundo turno no Rio Grande do Sul, com apoio de unidades especializadas e a mobilização de todo o efetivo para garantir segurança do eleitor”.

Segundo o coronel Feoli, a Brigada Militar está à disposição da Justiça Eleitoral e “não temos nenhum problema para domingo, atuando para prevenir desde o crime eleitoral até o crime comum.”

BM recebeu a solidariedade da sociedade gaúcha

O comandante geral da Brigada Militar, Claudio Feoli, agradeceu a sociedade gaúcha, pelas inúmeras manifestações de solidariedade à corporação e aos familiares dos policiais militares Rodrigo Weber Volz e Éverton Kirsch Júnior, mortos em serviço durante ocorrência em Novo Hamburgo esta semana. Segundo o Comandante Geral, “no ano passado, nós perdemos cinco policiais militares em atendimento de ocorrência. Este ano, nós já estamos no terceiro e esperamos que pare por aqui. Mas, ao longo da história da instituição, nós já tivemos mais de 600 policiais militares mortos, atendendo a sociedade gaúcha. Isso tem que ser bem compreendido pela população num momento em que por vezes, a critica vem fácil. Nós erramos, como todo ser humano, e a nossa instituição é formada por seres humanos. Mas nós acertamos infinitamente mais do que erramos”, afirmou o coronel Feoli.

Câmara de Porto Alegre pode ganhar mais duas cadeiras?

Depois de ter reduzido de 36 para os atuais 35 vereadores, a Câmara de Porto Alegre poderá passar para 37 cadeiras. A novidade surge depois que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma projeção sobre a população brasileira neste ano, atribuindo a Porto Alegre 1.389.322 habitantes, ou 56.477 a mais do que o apontado no Censo de 2022. Ontem, ouvido pela coluna, o advogado Antonio Augusto Mayer dos Santos admitiu que a população de 1.389.322 habitantes pode colocar Porto Alegre no patamar de 37 cadeiras, com amparo no artigo 29 da Constituição.

Aeroporto Internacional Salgado Filho registrou 361 voos esta semana

Conforme a Fraport Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho , até o final de sexta-feira, ocorreu a movimentação de cerca de 68 mil passageiros, nos 361 voos que pousaram ou decolaram durante os primeiros cinco dias úteis de funcionamento após as enchentes. A Fraport mantém a projeção de conclusão das obras de recuperação completa do aeroporto para dia 16 de dezembro.

Voos para Lisboa serão retomados em janeiro

Ontem em Lisboa, o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, participou de evento com a direção da TAP, a companhia de aviação civil portuguesa, onde foi anunciada a retomada em janeiro, das operações do Rio Grande do Sul para Portugal. “Essa é uma construção coletiva essencial para fortalecer o turismo de negócios e lazer em toda a região Sul do país,” saudou o ministro.

STF autoriza permanência de aterros sanitários já instalados

Os aterros sanitários já instalados, em fase de instalação ou ampliação localizados em áreas de preservação permanente (APPs) poderão funcionar normalmente até o fim de sua vida útil, prevista no licenciamento ambiental, ou do contrato de concessão do empreendimento. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal que, por maioria, atendeu a pedidos de esclarecimento (embargos de declaração) apresentados na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937, todas sobre a validade do Código Florestal (Lei 12.651/2012). No seu voto, o ministro Luiz Fux, relator das ações, considerou que a continuidade do funcionamento dos aterros nessas áreas é necessária para a sua desativação progressiva e a implementação de um sistema de tratamento de resíduos sólidos compatível com a preservação ambiental. De acordo com a decisão, devem ser observados os prazos e os termos de funcionamento do aterro previstos no licenciamento ambiental, no contrato de concessão ou na lei que autorize seu funcionamento. Também ficou definido que, após o fechamento, não é necessário retirar o material depositado, pois o aterro será reflorestado, o que diminuirá a degradação.

Governo Federal não consegue suprir de mamógrafos a maioria dos municípios brasileiros

No mês em que se reforça a importância da prevenção ao câncer de mama, um levantamento mostra que, em todo território nacional, existem 6.420 mamógrafos, sendo 3.197 em uso no Sistema Único de Saúde (SUS). Os equipamentos podem ser encontrados em 1.306 Municípios, de um total de 5.569 cidades brasileiras. A aquisição de equipamentos como mamógrafos compõe o atendimento de alta complexidade do SUS, sendo, assim, competência da União. Uma preocupação do Movimento Mulheres Municipalistas é o subfinanciamento do Ministério da Saúde tanto para o exame citopatológico (preventivo) como para a mamografia, o que faz com que os Municípios tenham que complementar os valores da tabela SUS, que são muito baixos. Atualmente o Ministério da Saúde paga R$ 45 por exame de mamografia e R$ 14,37 por exame citopatológico. Em algumas regiões, as prefeituras chegam a complementar o valor da mamografia em até o dobro. Além disso, também custeiam o pagamento de consultas com especialistas ou o transporte para que as mulheres possam acessar os serviços especializados.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

