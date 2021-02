Últimas Britney Spears fala sobre as polêmicas de seu documentário: “Estou tendo tempo para aprender e ser normal”

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

O filme estreou em uma plataforma digital no dia 5 de fevereiro. (Foto: Reprodução/Twitter)

A cantora norte-americana Britney Spears, 39 anos, utilizou a sua conta no Twitter para quebrar o silêncio sobre um novo documentário que volta a colocar em destaque a sua luta pela tutela com o pai, dentre outros aspectos polêmicos de sua trajetória pessoal e artística.

“Lembre-se, não importa o que pensemos que sabemos sobre a vida de uma pessoa, isso não é nada comparado com a pessoa real que vive atrás das lentes”, escreveu.

Mãe de dois filhos, ela afirma que as pessoas costumam ser mais complexas do que parecem, ao mesmo tempo em que admitiu estar tentando “aprender” e ser uma “pessoa normal” agora.

Britney Spears também refletiu sobre a vida enquanto compartilhava um vídeo dela cantando seu hit “Toxic” no baile de Natal de 2018.

“Não posso acreditar que essa performance de ‘Toxic’ é de três anos atrás!”, frisou a estrela, cuja última apresentação ao vivo foi realizada em outubro do mesmo ano.

“Sempre vou adorar estar no palco … mas estou dedicando um tempo para aprender e ser uma pessoa normal… Eu amo simplesmente aproveitar o básico da vida diária!”, acrescentou.

O que vem por aí

Intitulado “Framing Britney Spears” e produzido pelo jornal norte-americano “The New York Times”, o documentário tem repercutido amplamente entre os fãs da estrela. O filme estreou na plataforma digital Hulu no dia 5 de fevereiro.

O filme explora a sua ascensão meteórica à fama, no final da década de 1990. Em destaque, aspectos como o tratamento cruel da mídia, as lutas públicas contra a saúde mental e a batalha em curso pela tutela com o pai.

