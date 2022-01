Saúde Bronze duradouro: 6 dicas para fazer o bronzeado durar mais

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

Alimentação, hidratação e esfoliação podem salvar o seu bronze. (Foto: Reprodução)

No início, o verão tentou se mostrar tímido, com dias mais frios e tempo nublado. No entanto, isso parece ter ficado para trás, viu? O sol tem aparecido e iluminado cada vez mais – uma boa notícia para quem está em busca do bronzeado perfeito! Afinal, é nessa estação em que colocamos o corpo para jogo e deixamos a pele dourar.

Mas, uma vez que conseguimos aquele bronze dos sonhos, logo vem a dúvida: como mantê-lo? Pensando nisso, a dermatologista Fátima Tubini dá algumas dicas para entender como fazer o bronzeado durar mais. Confira!

1 – Hidrate seu corpo

A exposição solar tende a causar ressecamento, sabia? Inclusive, é por isso que nossa pele descasca quando abusamos do sol. Sabendo disso, o uso de um bom hidratante para corpo e rosto é essencial. A recomendação da especialista é: aplique o creme após o banho de sol e também antes de dormir.

2 – Nada de banhos quentes

Se jogar no chuveiro em altas temperaturas costuma trazer bastante prejuízos para a pele, como a eliminação da barreira natural de proteção, desidratação e desbotamento mais rápido da cor. Ou seja, prefira água morna e evite também o uso de buchas.

3 – Beba água

Não adianta só investir no creme hidratante, viu? Essa hidratação – essencial para o corpo – precisa ser feita também de dentro para fora. Então, capriche na garrafinha de água para ter uma pele ainda mais bonita! Ah, o recomendado é beber, pelo menos, dois litros de água por dia, mas isso pode variar para cada pessoa, então, vale consultar seu médico para descobrir o nível diário de ingestão ideal!

4 – De olho no prato

A famosa frase “você é o que você come” nunca fez tanto sentido! Isso porque consumir alguns alimentos específicos ajudarão a turbinar e manter o bronze, devido à duas substâncias presentes neles: o polifenol (conta com ação antioxidante e auxilia na proteção UV) e o betacaroteno (estimula a produção natural de melanina). Você pode encontrá-las em: Maçã; Uva; Frutas vermelhas; Mamão; Batata-doce; Brócolis.

5 – Inclua esfoliação na rotina

Esfoliar a pele consiste em remover as células mortas, deixando-a mais saudável. Essa técnica, portanto, é uma grande aliada para preparar a pele antes da exposiçãosolar, beneficiando o bronzeamento. Porém, se feita depois de conseguir o bronze, pode acabar prejudicando a cor.

6 – Água termal nunca é demais

Saiu do mar ou da piscina? Aplique água termal no rosto e também no cabelo para hidratar. Além da sensação refrescante e hidratante, o produto tem outros benefícios e é perfeito para o momento pós-sol.

Dica extra: com a pele bronzeada, passe longe dos procedimentos estéticos a laser, ok? Se feitos nesse período, a chance de causar manchas é grande.

