Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Bruna está em casa devido à quarentena. Foto: Reprodução/Instagram Bruna está em casa devido à quarentena. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Linzmeyer divertiu os seguidores no Instagram na manhã desta sexta-feira (10) ao colocar o bumbum “pra jogo” em selfie. Na imagem, a atriz aparece usando microshorts e com parte dos glúteos à mostra. “O que as lives não mostram”, brincou na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram reações de internautas. Um fã, inclusive, reparou mais na garrafa d’água no fundo da imagem. “Uau, isso a gente não vê mesmo. Bom saber que você se mantém hidratada kkk”, brincou.

“Bumbum mais lindo esse”, observou outro. “Bundinha massa”, concordou mais um. A atriz está passando a quarentena na casa da nova namorada, a DJ e artista visual Marta Supernova. O romance foi anunciado pela atriz durante uma live promovida pela revista “Marie Claire”. Daí a brincadeira na legenda do novo post. Bruna estava solteira desde o fim do relacionamento com a artista plástica Priscila Fiszman, em outubro de 2019.

