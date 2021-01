Celebridades Bruna Lombardi surge de biquíni e diz que clique foi motivo de divergência com marido

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"O Ri tirou essa foto, eu não gostei e pedi pra deletar." Foto: Reprodução/Instagram "O Ri tirou essa foto, eu não gostei e pedi pra deletar." (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Lombardi não passou despercebida pelos seguidores neste domingo (3), nas redes sociais. A atriz e roteirista surgiu em uma foto de biquíni de estampa de animal print, em um registro compartilhado, segundo ela, contra sua vontade no Instagram. Bruna revelou que o clique em que deixa em evidência suas curvas, foi motivo de uma discordância com o marido, Carlos Alberto Riccelli.

Ele foi contra e pediu pra postar. Divergências de casal ahaha”, contou para os seguidores.

Ela ainda segue dizendo: A questão foi resolvida com o voto da minha amada assistente. E o meu foi vencido. Pra vocês, mesmo contra minha vontade rsrsrs”, publicou na legenda.

Ao que tudo indica, mesmo não concordando com a publicação do material, os seguidores aprovaram. “Esse Ri sabe das coisas”, brincou uma delas. “Viva a divergência que nos deu esse belo presente”, celebrou outra. “Nada como a democracia. Não perdemos esta maravilha de click”, concluiu uma terceira.

Bruna e Riccelli estão juntos desde 1977. Em uma outra ocasião, ela compartilhou um clique desta época e se derreteu pelo parceiro. “Começo de romance, a gente namorando feliz e teve o lançamento do meu livro ‘Gaia’. Essa foi a primeira edição, depois vieram muitas outras. E agora ele faz parte do ‘Poesia Reunida’, da Sextante. Três livros em um: ‘No Ritmo dessa Festa’, ‘Gaia’ e ‘O Perigo do Dragão’. E a edição está linda. E a gente continua junto comemorar o amor. E que bom que vocês acompanham nossa história… que vocês tenham sempre lindos motivos pra celebrar a vida”, disse.

A estreia da atriz na televisão foi em Sem Lenço, sem Documento (1977) e, no ano seguinte, atuou em Aritana na extinta TV Tupi quando conheceu Riccelli nas gravações. Os dois começaram a ter um relacionamento e decidiram se casar. Em 1981, ela deu à luz o único filho do casal, Kim Lombardi Riccelli.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades