Celebridades Bruna Marquezine brinca em tronco de árvore durante viagem

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A atriz aparece brincando em um tronco de árvore, aonde aproveitou pra botar a leitura em dia também Foto: Reprodução/Instagram A atriz aparece brincando em um tronco de árvore, aonde aproveitou pra botar a leitura em dia também. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Bruna Marquezine dividiu em seu Instagram alguns cliques da viagem que faz nesta quarentena. A atriz aparece brincando em um tronco de árvore, aonde aproveitou pra botar a leitura em dia também.

Recentemente, a atriz, de 25 anos, contou que tem vontade de formar uma família. No entanto, Bruna afirma que nunca sonhou com uma cerimônia deslumbrante.

“Eu tenho, sem dúvida, o sonho de formar uma família. E de me casar. Eu nunca fui de idealizar uma cerimônia ou um casamento, um sonho. Mas quando penso no que seria o meu casamento, eu visualizo praia. Porque gosto muito de estar em contato com a natureza e em contato com a praia”, afirmou.

Bruna também disse que costuma ser muito intensa em seus amores. “Eu sou muito intensa. Uma loucura que eu acho que não faria mais é ficar 24 horas em outro país para passar esse tempo com a pessoa. Eu fiava mais tempo no avião do que com essa pessoa. Eu certamente… certamente, não, não vou dizer isso porque é minha cara dizer isso e semana que vem me apaixonar e fazer. Mas acho que era demais, sabe?”, disse ela, que já namorou Neymar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades