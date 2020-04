Celebridades Bruna Marquezine chora após vitória de amiga em reality show

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

Atriz (foto) agradeceu a quem votou em sua melhor amiga Foto: Divulgação/Iude Atriz (foto) agradeceu a quem votou em sua melhor amiga. (Foto: Divulgação/Iude) Foto: Divulgação/Iude

A atriz Bruna Marquezine chorou de felicidade ao ver sua melhor amiga, Manu Gavassi, voltar do paredão em duelo contra Felipe Prior no “BBB 20”, da TV Globo. A votação teve mais de 1,5 milhões de votos, o maior da história do programa.

“Obrigada todo mundo que votou, não acredito que estou chorando por causa de BBB. Seja movido pela força do ódio ou quem votou porque eu estava maluca pedindo. Obrigada”, disse ela.

Na votação, Mari ficou com menos de 1% dos votos e não correu riscos em momento algum de ser eliminada em uma disputa polarizada por torcidas. O paredão foi marcado por muitas torcidas. De um lado, boleiros e até Eduardo Bolsonaro apoiando Felipe Prior. De outro, artistas votando para que Manu ficasse.

No Twitter, muita gente celebrou a saída do arquiteto, mas também houve quem achasse que o reality ficará sem graça sem a presença dele. Porém, em regiões de São Paulo, a saída de Prior foi comemorada com gritos nas sacadas.

