Celebridades Bruna Marquezine e Tatá Werneck trocam declarações na internet: “Te amo”

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Amigas relembraram viagem que fizeram juntas em 2018 Foto: Reprodução/Instagram Amigas relembraram viagem que fizeram juntas em 2018. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Bruna Marquezine e Tatá Werneck trocaram declarações de carinho na web na madrugada desta terça-feira (08).

Ao relembrar alguns cliques de viagem, a humorista e apresentadora postou uma foto abraçada com a atriz e escreveu: “Amo essa foto nossa”.

Em resposta, Bruna repostou a imagem em seus Stories “Te amo. Amo essa foto e as memórias dessa viagem. Saudade” . O clique é do início de 2018, quando as duas estavam trabalhando juntas na novela “Deus Salve o Rei”, da TV Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades