Celebridades Bruna Marquezine fala sobre fazer novelas: “Não sinto falta”

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Bruna começou sua carreira na televisão aos 7 anos de idade e finalizou o contrato com a TV Globo em 2019 Foto: Instagram/@ikmr brasil Bruna começou sua carreira na televisão aos 7 anos de idade e finalizou o contrato com a TV Globo em 2019. (Foto: Instagram/@ikmr brasil) Foto: Instagram/@ikmr brasil

Bruna Marquezine falou sobre sua carreira em live nesta segunda-feira (18). A atriz, que estreia seu primeiro longa metragem, disse em conversa que não sente falta das novelas no momento e explicou sua decisão.

“Não sinto falta no momento. Não quero que pareça ingrato, mas foi algo que fiz por muito tempo e não tenho planos para voltar, por enquanto, para a TV. Tenho vontade de fazer séries, é o que quero”, disse.

Em seguida, ela iniciou uma live em seu próprio perfil e explicou para seus seguidores sobre as diárias de gravação de uma novela para o núcleo de protagonistas, deixando pouco tempo livre na semana. “Quando você é protagonista, você pode gravar até 40 cenas no dia. Isso dá 14, 15 horas por dia. Depois que você sai de lá, você vai para casa tomar banho e se preparar para as gravações do dia seguinte”, disse.

Bruna começou sua carreira na televisão aos 7 anos de idade e finalizou o contrato com a TV Globo em 2019. “Vou Nadar Até Você”, o primeiro filme que protagoniza, estreia nesta semana nas plataformas digitais. “Eu saí da minha zona de conforto e isso é muito gostoso. É muito válido e aprendo muita coisa”, declarou.

Ela revela que tem vontade de trabalhar em outras áreas do cinema. “Morro de vontade de dirigir, mas ainda não encontrei esse projeto. Gosto muito de escrever, escrevo coisas meio soltas, mas nunca finalizo porque não me levo a sério e sou muito crítica com o que escrevo. Primeiro preciso trabalhar isso dentro de mim. Mas tenho muita vontade de dirigir, roteirizar e produzir”, contou.

Sobre o fim de seu contrato com a TV Globo, ela declarou que tem muito carinho pela emissora e tudo foi feito em comum acordo. Com o contrato já terminando, ela pediu a rescisão antecipada para colocar algumas vontades em prática.

“Tenho vontade de morar fora. Não por períodos muito longos, mas para fazer curso, estudar. Sinto muita falta dessa parte acadêmica. Quero poder planejar que daqui tantos meses vou parar para estudar”, contou.

Ela disse que também pensa em ser apresentadora no futuro. “É um sonho de mamãe, quando eu era mais nova ela sempre sugeria, mas eu sempre disse que amo atuar. Hoje em dia tenho vontade. Já surgiram oportunidades em momentos em que eu não poderia me aventurar”, falou.

A atriz está em quarentena com a família e contou que os pais se mudaram para sua casa por conta da pandemia do novo coronavírus. “Estamos todos juntos nessa. Estamos trabalhando nos nossos relacionamentos. Tenho feito terapia e meditação”, contou.

Sobre o período em isolamento, Bruna conta que tem dias melhores e dias piores. “Por mais que a gente saiba que está fazendo o que pode, a gente se sente de mãos atadas e impotente. É difícil não sentir isso em alguns dias. Mas tem dias que consigo ser mais positiva e ajudar mais as pessoas, me ajudar também”, disse.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades