Magazine Bruna Marquezine faz mistério sobre novo projeto em post na internet

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Atriz mostrou vídeo em que aparece simulando uma entrevista de emprego e deixou os fãs curiosos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruna Marquezine deixou os fãs curiosos neste domingo (22). A atriz compartilhou um vídeo em que está ansiosa para entrar em uma sala com a placa “Recursos Humanos” na entrada, o que fez os fãs remeterem a entrevista de emprego. No final, o vídeo traz a palavra “amanhã”, deixando o mistério do anúncio no ar.

Sem legenda alguma, seguidores e amigos da atriz deixaram comentários intrigados pelo mistério. “Brunaaaa”, disse Maisa. “Com tudo filha”, brincou Bruno Gagliasso. “Maravilhosa”, elogiaram vários fãs. “Você quer me matar?”, questionaram alguns seguidores da atriz.

Ainda não se sabe de qual projeto será o lançamento antecipado por Bruna. Recentemente, sua amiga Manu Gavassi anunciou que era a mais nova contratada da Netflix para a série Condom Ladies, na qual Bruna também integra o elenco, assim como Enzo Romani, Carol Castro, Danilo Mesquita e Sheron Menezzes. A série tem autoria de Natalia Klein, mesma criadora de Adorável Psicose, do Multishow.

