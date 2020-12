Celebridades Bruna Marquezine rebate críticas por passar Ano-Novo com amigos: “Tranquila”

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Ela, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis alugaram ilha para a virada Foto: Instagram/Bruna Marquezine Ela, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis alugaram ilha para a virada. (Foto: Instagram/Bruna Marquezine) Foto: Instagram/Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, de 25 anos, usou seu Twitter nesta segunda-feira (22) para rebater críticas sobre sua celebração de Ano-Novo. A atriz vai passar a virada com Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis, finalistas do BBB 20, numa ilha privativa em Angra dos Reis.

Bruna nega aglomeração, já que passará o Réveillon com mais oito pessoas, conforme Thelma revelou na mesma rede social. “Aglomerar? Não entendi. No meu aniversário, depois de seis meses de isolamento, fiz a mesma viagem, com os mesmos cuidados, com o mesmo número de pessoas e vocês não estavam revoltadas assim e nem me chamando de hipócrita, muito pelo contrário, pediam até foto”, diz ela sobre a temporada que passou na ilha em agosto.

A atriz ainda diz que não “dá desculpas” para a festa privativa que organizou com amigos. “Não é desculpa, meu bem. Estou muito tranquila com a minha decisão e escolhi não esconder porque estou em paz e ciente que não estou fazendo nada grave, nem colocando a vida de ninguém em risco. O que ainda me impressiona é o quanto essa rede social é tóxica e as pessoas amarguradas”, justifica.

