Celebridades Bruna Marquezine recebe enxurrada de likes e elogios em foto de lingerie

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz postou prévia de ensaio para grife e roubou a cena na internet Foto: Divulgação/Intimissimi Atriz postou prévia de ensaio para grife e roubou a cena na internet. (Foto: Divulgação/Intimissimi) Foto: Divulgação/Intimissimi

Bruna Marquezine voltou a lacrar na web ao postar uma foto de lingerie, parte de um ensaio dela para uma famosa grife. No clique, ela aparece com uma peça preta com bordados claros e pleníssima diante das lentes.

Em apenas 10 minutos no ar, a atriz de 25 anos de idade conquistou mais de 60 mil likes e, claro, muitos elogios! “Perfeita”, disparou a apresentadora Didi Wagner. Bruna ainda foi chamada de “linda”, “maravilhosa” e “mulher gataa”.

Recentemente, Bruna decidiu dividir alguns registros recentes feitos com os cabelos de look franjinha e se elogiou sem cerimônias no Instagram Stories. “Normalmente eu tô muito mais pra uma gatinha de beira de estrada que já foi atropelada do que pra uma leoa, mas esse dia juntou a felicidade com o trabalho, mais a franja, os cachos, a pele que tava boa… eu tava insuportável! Leonina até o último fio de mega hair!”, brincou ela, em vídeos selfies com o cabelão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades