Celebridades Bruna Marquezine se lança como youtuber e em minutos ganha milhares de inscritos

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

A atriz adiantou a novidade para os fãs e colocou o link do canal, que em poucos minutos ganhou mais de três mil seguidores Foto: Reprodução/Instagram A atriz adiantou a novidade para os fãs e colocou o link do canal, que em poucos minutos ganhou mais de três mil seguidores. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine anunciou que se lançará como youtuber em seu Instagram. A atriz adiantou a novidade para os fãs e colocou o link do canal, que em poucos minutos ganhou mais de três mil seguidores.

“Ela é youtuber! O backstage do MTV MIAW 2020 foi a deixa pra colocar em prática o desejo de criar um canal onde eu pudesse dividir o behind the scenes de todos os meus projetos artísticos e pessoais com vocês. Pra ver o vídeo completo, cheios de emoções, lookinhos e primeiras vezes, se inscreve no meu canal [é assim que se faz né?!] e vem de biscoito e engajamento que solto o vídeo na íntegra”, disse ela.

