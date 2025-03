Bruno Laux Bruna Rodrigues será a primeira deputada negra a assumir a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia gaúcha

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

A deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB) tomará posse na próxima terça-feira como Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa gaúcha. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Representatividade feminina

A deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB) tomará posse na próxima terça-feira como Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa gaúcha. A parlamentar será a primeira mulher negra a assumir o comando do órgão do Parlamento estadual, destinado à fiscalização, acolhimento e acompanhamento das demandas de todo o RS sobre denúncias de discriminação e violência contra a mulher. Bruna ocupará o cargo meses após ter sofrido, junto com demais integrantes de sua família, ataques de racismo e ameaças de violência e de morte pela internet. “Esse espaço vai nos fazer discutir a pauta da violência política de gênero e raça também em outros locais pelo RS. Na CCDH, que atuo desde o início do mandato, os casos que recebemos de diversas parlamentares de cidades do interior são constantes referente a esta pauta. Se queremos que mais mulheres se sintam seguras participando da política e construindo caminhos para que elas ocupem espaços de poder, é necessário garantir segurança e a permanência delas”, pontua a deputada.

Alternativa de defesa

Frente ao crescente número de casos de violência contra a mulher no território gaúcho, o deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos) apresentou uma proposta legislativa que define medidas para garantir o acesso seguro e eficaz ao spray de extratos vegetais como instrumento de legítima defesa para mulheres no RS. O texto sugere que o acesso a produtos do gênero, que poderão ser ofertados pelo Estado ou por estabelecimentos autorizados, seja restrito a mulheres maiores de 18 anos, em situação de violência doméstica, devidamente amparadas por medida protetiva judicial. “O objetivo é contribuir para o fortalecimento da segurança e da autonomia das mulheres, proporcionando mais uma ferramenta eficaz de autodefesa, ao mesmo tempo que busca aprimorar as políticas de proteção às mulheres, reforçando o compromisso do Estado com a segurança pública”, detalha o parlamentar.

Aproximação China-RS

O presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Pepe Vargas (PT), participou de uma audiência em São Paulo nesta quinta-feira com o cônsul-geral da China, Yu Peng, no consulado do país asiático. Acompanhado do presidente da Frente Parlamentar Brasil-China no RS, Jeferson Fernandes (PT), o parlamentar esteve dialogando sobre ações destinadas à soma de esforços para ampliar o intercâmbio comercial, industrial e cultural gaúcho com os chineses, com foco especial no tema “crescimento sustentável”, que pauta a gestão de Pepe à frente do Parlamento estadual. Os parlamentares aproveitaram a oportunidade para agradecer a ajuda de R$ 30 milhões do governo chinês (via Cruz Vermelha) ao RS e convidar o cônsul asiático a visitar o território gaúcho. “Foi uma visita de cortesia pela ação solidária durante a enchente, mas também para uma conversa sobre como e onde a China pode colaborar com nosso processo de desenvolvimento. Há tempos já temos relações comerciais estabelecidas que podem ser ampliadas para outras áreas”, relata Pepe.

Abril Verde

O deputado estadual Airton Artus (PDT) apresentou nesta quinta-feira ao chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Previdência, Marcos Ribeiro, o projeto de lei de sua autoria que institui o “Abril Verde”. Em tramitação na Assembleia gaúcha, a proposta prevê a promoção da conscientização e prevenção a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho durante todo o mês de abril, com eventos, palestras e iluminação de prédios públicos na cor verde que faz alusão à causa. Segundo o parlamentar gaúcho, o representante do órgão federal demonstrou interesse na medida e poderá implementá-la a nível nacional por meio de decreto ou resolução.

Sinalização para turistas

Em viagem a Brasília nesta semana, o deputado estadual Issur Koch (PP) reuniu-se junto ao Ministério do Turismo para solicitar recursos destinados à implementação de sinalização e instalação de placas turísticas no Vale Germânico e na Rota Romântica, no RS. O parlamentar afirma que a falta de sinalização adequada nos trechos, que estão entre as principais rotas turísticas gaúchas, compromete a experiência dos turistas e dificulta a mobilidade e segurança dos visitantes, além de impactar o desenvolvimento turístico da região. “Apenas a Serra Gaúcha recebe mais de 8 milhões de turistas por ano. Investir em sinalização adequada é valorizar este patrimônio turístico e econômico do Rio Grande do Sul”, menciona Issur.

