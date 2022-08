Grêmio Bruno Alves sofre pisão, saí no intervalo e vira dúvida no Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Zagueiro se lesionou após dividida com o atacante Aylon, do Ituano, e passará por exame de imagem para avaliar a situação Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O camisa 34 do Grêmio, Bruno Alves, virou dúvida após substituição na partida contra o Ituano (SP), na Arena. O defensor tricolor sentiu dores no tornozelo e precisou ser substituído por Roger Machado. Natã entrou em seu lugar. O zagueiro titular irá passar por exame de imagem para avaliar a sua situação.

Aos 30 minutos do primeiro tempo o defensor ficou caído no gramado após dividida com o centroavante Aylon, do Ituano. Na série B, Bruno Alves atuou em 24 jogos, todos como zagueiro titular, com um gol marcado e tem sido o principal parceiro de Geromel por conta das lesões de Kannemann.

