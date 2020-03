Porto Alegre Bruno Miragem é o novo secretário extraordinário de Enfrentamento do Coronavírus de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Miragem é ex-procurador-geral de Porto Alegre Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-procurador-geral de Porto Alegre Bruno Miragem é o novo secretário extraordinário de Enfrentamento do Coronavírus da Capital. Ele será responsável pelo acompanhamento da execução das deliberações do Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (30). O cargo está previsto no projeto de reorganização da administração pública municipal.

Miragem destacou que vai auxiliar o prefeito Nelson Marchezan Júnior no planejamento e articulação das medidas contra o coronavírus. Para ele, é preciso estender a mobilização entre todos os Poderes, entidades e sociedade para o enfrentamento da pandemia.

