Em relação ao time que entrou em campo no Grenal 427, Coudet conta novamente com Moisés e Edenilson, que estavam suspensos na competição continental. Já em relação à equipe que disputa o Campeonato Brasileiro, Víctor Cuesta e Praxedes estão de volta, após cumprirem suspensão na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último sábado (19).

A principal dúvida está em Patrick. O volante saiu com dores ainda no primeiro tempo da partida contra o Fortaleza e ficou no banco de reservas no Grenal. O mesmo será reavaliado pelo Departamento Médico nesta sexta-feira (25), assim como todo o restante do elenco, para o conhecimento de quem está em condições de jogo. Além disso, alguns atletas podem ser preservados devido ao desgaste, já de olho também no duelo com o América de Cali na Colômbia, na próxima terça-feira.