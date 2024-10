Futebol Buscando se consolidar na zona de classificação para a Copa do Mundo, Seleção Brasileira enfrenta o Peru pelas Eliminatórias

15 de outubro de 2024

Este será o último compromisso da canarinho nesta Data Fifa. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil encara o Peru nesta terça-feira (15), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois de vencer o Chile por 2 a 1 na quinta-feira, a Seleção conta com o apoio da torcida para espera engrenar na competição após fechar o primeiro turno com a pior campanha de sua história.

Dorival Júnior, por sua vez, espera que a equipe não só consiga os três pontos jogando em casa, como também convença com um bom desempenho, o que não aconteceu desde que assumiu o cargo de treinador. Suspenso, Lucas Paquetá terá como substituto Gerson, do Flamengo. A dupla de volantes será toda alterada, já que Bruno Guimarães, do Newcastle, também assumirá a vaga de André, do Wolverhampton.

Na coletiva pré-jogo, quando o time treinou no campo do Mané Garrincha, o técnico alegou que as trocas não tiveram relação com o rendimento da partida contra o Chile, quando Danilo foi criticado pela torcida.

“Não foram testes, foram definidos antes da primeira partida. Era uma decisão nossa. O Vanderson realmente tem um poder de ataque interessante, temos que encontrar um equilíbrio no setor. A presença do Danilo ali como terceiro homem de marcação tem sido importante. É um jogador com uma experiência muito grande e nos ajuda neste momento de transição que estamos passando”, disse.

Por outro lado, a equipe de Jorge Fossati conquistou seu primeiro triunfo na última rodada, diante do Uruguai. No entanto, segue sem situação delicada, com cinco derrotas e três empates até o momento.

Este será o último compromisso da canarinho nesta Data Fifa, que só retorna a campo em novembro em data a ser definida.

