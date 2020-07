Brasil Buscas na internet por sintomas do coronavírus crescem em Estados com aumento de casos

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os sintomas mais buscados pelos internautas foram "coriza", "rouquidão", "dor de cabeça" e "diarreia". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As buscas por informações sobre os sintomas da Covid-19 bateram recorde na internet em julho. Segundo o Google Trends, que monitora as tendências em pesquisas na rede, a frequência das perguntas “é sintoma de coronavírus” e “é sintoma de Covid” foi quase três vezes maior neste mês do que a registrada em março, pico do interesse pelo coronavírus no País.

A alta nas buscas vem principalmente de Estados no Sul e Centro-Oeste, regiões que registram hoje aumento de casos, como Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Distrito Federal.

Os sintomas mais buscados pelos internautas foram “coriza”, “rouquidão”, “dor de cabeça” e “diarreia”, de acordo com dados do Google Trends. Os brasileiros também procuraram saber no buscador “como diferenciar gripe de coronavírus”. A pergunta teve aumento repentino de pesquisas neste mês.

Outras questões que tiveram crescimento de interesse foram “como é feito o teste rápido por coronavírus?”, “como saber se estou com coronavírus”, “como pega coronavírus?” e “como tomar ivermectina?”.

Por outro lado, o monitoramento das tendências mostrou que as pesquisas por “casos coronavírus” em julho são quase um décimo do registrado em março. Entre os dois períodos, a frequência de buscas pelo termo caiu 88%.

Tendência parecida foi registrada com as buscas por mortes. Embora os números de óbitos sigam expressivos no País, o interesse de busca por “mortes coronavírus” teve queda de 61% em julho em relação a março. Coronavírus no Brasil Conforme o Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 90.134 mortos pela doença desde o início da pandemia. A soma das pessoas infectadas desde o início da contagem atingiu 2.552.265. Nas últimas 24 horas, foram 69.074 novas notificações incorporadas no sistema do Ministério da Saúde. Na terça (28), o total era de 2.483.191. Há 675.712 pacientes em acompanhamento e 1.787.419 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Foram 1.595 novos registros de mortes nas últimas 24 horas. O alto número se deveu à inclusão dos dados de São Paulo de terça. No balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no dia anterior, o painel marcava 88.539 falecimentos. Os Estados com mais mortes por Covid-19 são: São Paulo (21.676), Rio de Janeiro (13.033), Ceará (7.643), Pernambuco (6.484) e Pará (5.694). As Unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são Mato Grosso do Sul (328), Tocantins (364), Roraima (493), Acre (510) e Amapá (449).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil