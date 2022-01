Brasil Buscas por desaparecidos após deslizamento no Lago de Furnas, em Minas Gerais, são retomadas neste domingo

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Estrutura caiu em cima de diversos turistas que estavam em lanchas no cânion mineiro Foto: Reprodução/Redes sociais Estrutura caiu em cima de diversos turistas que estavam em lanchas no cânion mineiro. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

As buscas pelos desaparecidos após um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), a cerca de 300 km de Belo Horizonte, recomeçaram às 5h deste domingo (09). Um dos cânions atingiu quatro embarcações, com pelo menos 34 pessoas, no sábado (08), e causou sete mortes.

Mortes

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou sete mortes pelo deslizamento. As vítimas são 3 mulheres e 4 homens, informou o delegado de Capitólio; ninguém foi identificado ainda.

Desaparecidos

O coronel dos bombeiros Edgard Estevo, disse primeiramente que a estimativa era que 20 pessoas estivessem desaparecidas. Entretanto, em entrevista, o tenente Pedro Aihara afirmou que seriam quatro pessoas desaparecidas e que eles conseguiram contato com as outras vítimas. Pouco depois, o número foi atualizado para três desaparecidos.

De acordo com o coronel, 40 bombeiros e mergulhadores estão no local do acidente, mas as buscas estão suspensas durante a noite.

