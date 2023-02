Saúde Butantan envia quase 2 milhões de doses de CoronaVac ao Ministério da Saúde para vacinação de crianças no País

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os imunizantes são destinados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), que fará a distribuição aos Estados e municípios. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta (3), um novo carregamento de 1.895.600 doses de CoronaVac, vacina do Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac contra a covid-19, foi encaminhado ao Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP). Os imunizantes são destinados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), que fará a distribuição aos Estados e municípios. As vacinas serão utilizadas na vacinação das crianças e adolescentes contra a covid-19, especialmente os meninos e meninas de 3 a 5 anos.

As doses foram adquiridas por meio de um quarto aditivo ao contrato de compra de 10 milhões de doses da CoronaVac, firmado entre Butantan e PNI em janeiro de 2021, logo depois que o imunizante foi autorizado para uso na população de 6 a 17 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O primeiro aditivo, para a compra de mais 1 milhão de doses, foi negociado em setembro de 2022 – dois meses após a Anvisa ampliar a autorização de uso da CoronaVac para o público de 3 a 5 anos, em julho do mesmo ano. O segundo aditivo, de mais 1 milhão de doses, foi firmado em novembro de 2022, e o terceiro, para a compra de outras 750 mil doses, ocorreu em janeiro de 2023.

Com a entrega desta sexta, o Butantan já encaminhou ao Ministério da Saúde cerca de 14,6 milhões de doses de CoronaVac para a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19 desde o início de 2022.

De acordo com a plataforma LocalizaSUS do Ministério da Saúde, até o início de 2023 apenas 3,9% das crianças brasileiras de até 5 anos haviam completado o esquema vacinal primário de duas doses contra a Covid-19. Isso equivale a 584.456 meninos e meninas expostos ao risco da doença, que causou a morte de uma criança de seis meses a 5 anos por dia no Brasil em 2022.

De acordo com Butantan, a CoronaVac “é uma vacina segura e tem alta eficácia para o público infantil. Uma pesquisa conduzida no Chile durante o surto da variante ômicron do vírus SARS-CoV-2 mostrou uma efetividade de 69% do imunizante contra a internação de crianças de 3 a 5 anos. Além disso, dados de farmacovigilância do país andino apontam que a vacina foi a mais segura para as crianças e registrou a menor taxa de eventos adversos (10,67 notificações a cada 100 mil doses)”.

“No Brasil, a taxa de incidência de eventos adversos em crianças e adolescentes foi de 0,76 para 100 mil doses aplicadas, conforme as notificações recebidas pela Farmacovigilância do Instituto Butantan. Isto é, a notificação de eventos adversos entre os menores de 17 anos que tomaram a vacina do Butantan e da Sinovac foi inferior a um caso a cada 100 mil doses administradas, o que comprova a baixíssima reatogenicidade da CoronaVac na faixa etária de 6 a 17 anos.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/butantan-envia-quase-2-milhoes-de-doses-de-coronavac-ao-ministerio-da-saude-para-vacinacao-de-criancas-no-pais/

Butantan envia quase 2 milhões de doses de CoronaVac ao Ministério da Saúde para vacinação de crianças no País