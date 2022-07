Economia C6 Bank lidera ranking de reclamações do BC e queixas sobre Pix aumentam

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Banco permanece na liderança do índice de reclamações do BC. (Crédito: Reprodução)

O Banco Central (BC) divulgou a lista as instituições financeiras que mais receberam reclamações no 1º trimestre de 2022. O ranking é liderado pelo C6 Bank, o conglomerado do BTG Pactual e Inter, que ocupam três primeiras colocações, respectivamente. O levantamento também informa os assuntos mais frequentes entre as manifestações, com destaque ao aumento das queixas sobre Pix.

A ordem dos resultados leva o índice de queixas em consideração. O indicador é formado pelo número de reclamações reguladas procedentes dividido pela quantidade de clientes da instituição financeira. Depois, esse valor é multiplicado por 1.000.000 para averiguar o peso das manifestações.

O C6 Bank permaneceu na liderança em comparação ao trimestre anterior. Com índice 77,99, a instituição acumulou 1.265 reclamações reguladas procedentes. Ao todo, a fintech possui mais de 16 milhões de clientes.

A segunda colocação é destinada ao conglomerado formado pelo BTG Pactual e Banco Pan, com índice 68,20 e 1.290 reclamações. A instituição subiu uma posição no ranking na transição entre trimestres, depois que alcançou o terceiro lugar no período anterior com índice 63,08.

O Inter vem em terceiro lugar, com índice 48,85. Ao todo, o banco registrou 833 queixas em um universo que engloba mais de 17 milhões de clientes. Antes, a instituição estava em quarto lugar – ou seja, subiu uma posição.

O BMG teve uma queda considerável no ranking e saiu do top 3. No 4º trimestre, a instituição alcançou o segundo lugar com índice 67,87. Agora, no 1º trimestre, a companhia desceu para a quarta colocação com índice 47,20.

Outros bancos conhecidos aparecem no top 15. É o caso do Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú, que estão em 5º, 6º, 10º e 11º e 12º lugar, respectivamente. Já o Nubank aparece na 14ª colocação.

Pix e cartões

As reclamações envolvendo problemas com cartões de crédito permaneceram no foco no primeiro trimestre.

Segundo o Banco Central, houve 2.312 queixas sobre “irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito”. A categoria ocupa a primeira colocação.

Mas o foco está destinado às manifestações relacionados ao Pix. No primeiro trimestre de 2022, o BC registrou 385 queixas sobre “dificuldade para solicitar ou realizar devolução” (12º lugar). No quarto trimestre de 2021, a categoria estava em 86º lugar quando acumulou um montante de sete queixas.

Confira as cinco categorias com mais queixas:

Irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito: 2.312 reclamações;

Irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços, exceto as relacionadas a cartão de crédito, cartão de débito, internet banking, ATM, credenciadora e operação de crédito: 1.158 reclamações;

Oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada: 1.107 reclamações;

Irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade dos serviços relacionados a operações de crédito, exceto consignado: 883 reclamações;

Irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços prestados relacionados a conta de pagamento pré-paga – instituição de pagamento: 671 reclamações.

