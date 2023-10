Acontece Cabanha Recalada faz R$ 35 mil para fêmeas Angus em Pelotas

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Foram ofertados 35 touros e 7 fêmeas Angus PO pela cabanha de Capão do Leão (RS). Foto: Edu Rickes Nos touros, o grande destaque foi a venda de Lote 1 - Recalada 404 Milei, Touro Jovem do Promebo e Ceip. Foto: Edu Rickes Foto: Edu Rickes

O sexto Remate Angus Recalada, de Fábio Langlois Ruivo, ocorreu nesta quarta-feira (11) em Pelotas. Foram ofertados 35 touros e 7 fêmeas Angus PO pela cabanha de Capão do Leão (RS).

Os touros fizeram média de R$ 15,6 mil e as fêmeas alcançaram R$ 35,3 mil, demonstrando a valorização e a busca de matrizes Recalada por outros selecionadores.

Nos touros, o grande destaque foi a venda de Lote 1 – Recalada 404 Milei, Touro Jovem do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo) e Certificado Especial de Identificação e Produção (Ceip), adquirido pela empresa de inseminação Zebu Fértil de Campo Grande (MS). Milei foi vendido 50% por R$ 30 mil e seguiu para congelamento de sêmen na CRIO – Central Genética Bovina.

Conforme Fábio Ruivo: “Milei não é somente mais um filho de Resource no mercado, pois além de sua ótima avaliação, tem no seu pedigree Bismarck, Density e EXT. Ele é TOP 1% Desmame, Final e Carcaça no Promebo e Natura, confirmando o seu mérito genético em dois programas de melhoramento distintos. O ganho de peso deste touro é impressionante: nasceu com 34 kg, desmamou com 435 kg e alcançou ao sobreano 743 kg. Aos dois anos, e no momento da venda, Milei já estava com aproximadamente 900 kg. Toda essa explosão de crescimento em um reprodutor de porte médio, mas com muito volume e musculatura”.

Com a venda de Milei para a Zebu Fértil, a Recalada alcança o número de 13 touros em centrais de inseminação. O touro foi comercializado com “reserva de sêmen” pela cabanha e será usado no plantel Recalada nos programas de transferência de embrião e inseminação artificial em tempo fixo. “Acreditamos nos pais nacionais, e já estamos usando Recalada 28 Bolsonaro, Recalada 303 Patriota, e usaremos Recalada 404 Milei e Recalada 443 nesta temporada reprodutiva no Capão do Leão”, comentou Fábio.

Nas fêmeas, o lote especial, com seis terneiras Geração 2022 para escolha de apenas uma, foi o mais valorizado. A fêmea Recalada 493 Patriarch foi arrematada pela Angus Rio da Paz (Cascavel-PR) por R$ 64,8 mil. A terneira nascida em julho de 2022 foi comercializada com 482 kg e Índice Desmame 3% na avaliação Natura.

Conforme Fernando Velloso, da Assessoria Agropecuária, a Recalada vem investindo continuamente na incorporação de tecnologia no processo de seleção, na aquisição das melhores matrizes disponíveis no mercado, e na disponibilidade do máximo de informações técnicas sobre os animais aos clientes. Essa combinação de fatores vem consolidando a comercialização da genética Recalada na raça Angus.

As vendas foram conduzidas pela Knorr Leilões e o martelo ficou à cargo de Eduardo Knorr. A transmissão foi realizada pelo Lance Rural. O leilão contou com o suporte técnico e comercial da Assessoria Agropecuária FFVelloso & Dimas Rocha.

