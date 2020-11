Polícia Caçadores são presos em Camaquã, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Policiais militares encontraram 19 aves abatidas com a dupla criminosa Foto: BM/Divulgação Policiais militares encontraram 19 aves abatidas com a dupla criminosa. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois caçadores foram presos pelo Comando Ambiental da BM (Brigada Militar) na noite de domingo (01) no interior do município de Camaquã, no Sul do Estado. O efetivo do 1º Batalhão Ambiental da BM realizava o patrulhamento dentro da Operação Integrada Reculuta quando abordou um veículo na Estrada da Pacheca.

Na inspeção, os policiais militares encontraram 19 aves abatidas, sendo 12 gansos, quatro marrecas-caneleiras, dois marrecões da patagônia e uma marreca pé-vermelho. Duas espingardas calibres 12, sendo que uma delas sem registro, além de 241 munições, foram também localizadas.

Houve ainda a apreensão ainda de 31 chamas de plástico e dois apitos para atrair marrecas, duas capas camufladas para espingarda, dois choque cambiável interno de calibre 12, quatro choque cambiável externo de calibre 12, duas chaves de choque cambiável, dois coletes com cartucheiras e um casaco de camuflagem.

Diante a constatação dos crime de caça e de porte ilegal de arma de fogo, os dois indivíduos foram detidos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil de Camaquã. A ação teve depois o apoio do 30º BPM.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia