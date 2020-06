Celebridades Cacheada, Viviane Araújo manda recado: “Afaste quem não traz felicidade”

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Viviane Araújo encantou os seus seguidores no Instagram com uma foto na noite de sábado (27). No registro, a atriz está sentada na cama, à vontade, apenas de camiseta, com os cabelos cacheados e sorrindo.

“Não permita que roubem sua paz, ignore as vozes negativas e afaste quem não traz felicidade para sua vida! Boa noite meus amores!”, aconselhou, na legenda da publicação, Viviane.

Viviane recentemente anunciou que a peça “Lili Carabina”, que ficou em cartaz na cidade de São Paulo em 2017, está disponível no YouTube. A atriz interpreta a personagem-título, uma bandida em busca de vingança.

