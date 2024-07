Rio Grande do Sul Cachoeirinha: líder de facção é condenado à prisão por ordenar a morte de uma jovem

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Executada em 2017, jovem jamais teve o corpo encontrado. (Foto: Reprodução)

Submetido a júri popular na cidade de Cachoeirinha (Região Metropolitana de Porto Alegre), um líder de organização criminosa recebeu nessa quinta-feira (11) uma sentença de 13 anos e meio de prisão em regime fechado por homicídio qualificado e ocultação do cadáver, em 2017. A vítima foi a modelo Nicolle Brito Castilhos da Silva, 20 anos, em crime motivado por desentendimento entre duas facções.

Conforme denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), a jovem foi sequestrada e torturada antes de sua execução. O corpo jamais foi encontrado – a investigação encontrou, porém, indícios de esquartejamento.

Nicolle teria sido assassinada porque seus algozes acreditavam que ela revelou o endereço de um deles a integrantes de grupo rival. Essa suposta traição teria resultado na morte do criminoso e de sua companheira em Gravataí.

Em 2020, um acordo de deleção premiada por um indivíduo envolvido no caso permitiu a identificação de outros cinco também responsáveis. O grupo deve ser julgado em outro momento.

Sessão

Durante a sessão dessa quinta, os promotores de Justiça Thomaz De La Rosa e Francisco Saldanha Lauenstein ressaltaram como agravantes do crime o motivo torpe e a dissimulação. O réu estava preso no dia do crime, mas foi considerado culpado de ordenar a execução da modelo, após ser instigado por sua então namorada – que acabou absolvida no julgamento.

O MP-RS já confirmou que recorrerá da decisão. Além de condenação da mulher que incentivou o assassinato de jovem, os promotores de Justiça querem uma pena maior para líder de facção.

Por fim, os encarregados da acusação alertaram para o risco a que algumas pessoas correm ao se envolverem com criminosos, mesmo que não participem de suas atividades. Foi o que ocorreu com a modelo.

(Marcello Campos)

