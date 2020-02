Notas Capital Cachoeirinha organiza protocolo para casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Embora Cachoeirinha não tenha apresentado nenhum caso de coronavírus, o município já está preparado para lidar com a doença. Recentemente, o secretário de Saúde, Dyego Matielo, se reuniu com os funcionários do Hospital Padre Jeremias, do Estado, para tratar sobre o plano de contingência que deve ser implementado se o vírus chegar ao Estado.

