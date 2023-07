Geral Cachorro dos Estados Unidos encontra foragido da polícia no quintal da sua casa e recebe 9 mil reais de recompensa

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Tucker, como é chamado o cachorro de 6 anos, é uma mistura de Labrador e Chesapeake Bay Retriever. (Foto: Reprodução)

Um cachorro da Pensilvânia, nos Estados Unidos, recebeu uma recompensa de US$ 2 mil, o equivalente a R$ 9,6 mil na cotação atual, por ajudar a polícia a capturar um presidiário foragido nesta terça-feira (18).

Tucker, como é chamado o cachorro de 6 anos, que é uma mistura de Labrador e Chesapeake Bay Retriever, recebeu o valor em dinheiro pela organização Warren Crime Stoppers, por seu apoio na recaptura do homem identificado como Michael Charles Burham, que escapou da prisão usando lençóis no último dia 7 de julho.

Pouco depois da fuga, o Departamento de Polícia de Jamestown, em Nova York, emitiu um aviso declarando o fugitivo como “muito perigoso”, e alertando que o público ficasse vigilante e avisasse as autoridades sobre qualquer coisa fora do comum – e foi exatamente o que Tucker fez.

O cachorro estava explorando a floresta atrás de sua casa na sexta-feira (14), quando começou a latir para seus tutores, Ron e Cindy Ecklund. O tutor achou estranho, pois Tucker sempre volta para casa quando é chamado, mas dessa vez ele não o fez.

O casal foi até o quintal verificar, imaginando que encontraria alguém caminhando por ali, ou um pescador perto do riacho de sua propriedade, mas, em vez disso, encontraram Burham.

“De repente, essa pessoa se levanta e é Michael – eu o reconheço imediatamente”, disse Ron à ABC News, acrescentando que notou as tatuagens do homem, que haviam aparecido nos noticiários.

Em uma coletiva à imprensa, o casal disse que, depois de reconhecerem o fugitivo, lembraram do aviso que ele era considerado perigoso e voltaram para casa, de onde ligaram para a polícia. As autoridades usaram cães farejadores e encontrara o fugitivo, que estava exausto.

Como agradecimento por sua ajuda, Tucker recebeu sua recompensa em uma cerimônia especial na terça-feira. Os US$ 2 mil fazem parte de uma recompensa maior, de US$ 22 mil em dinheiro. Os planos é que os tutores do cãozinho recebam o restante do dinheiro em breve.

Enquanto isso, eles usam o dinheiro conquistado para comprar novos mimos ao cachorro herói. “Há um pedaço de lombo na geladeira esperando por ele depois que tudo isso acabar”, disse Cindy durante a entrevista coletiva. As informações são do portal de notícias IG.

