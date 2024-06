Rio Grande do Sul Cães e gatos resgatados de enchentes no RS são acolhidos em clínica no Interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Muitos dos animais enviados ao estabelecimento já ganharam um lar adotivo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Levantamento oficial atualizado pelo governo do Rio Grande do Sul calcula em quase 13 mil o número de animais resgatados das enchentes em maio. Muitos permaneceram separados de seus tutores por várias semanas, enquanto outros sequer foram reclamados: nesse segundo caso, um dos destinos tem sido uma clínica veterinária na cidade de Iracemápolis (SP).

Os “pets” – cães e gatos – são então submetidos a uma série de procedimentos e depois encaminhados para adoção. Proprietária do estabelecimento, Thais Ometto conta que a maioria dos bichinhos que recebe são procedentes de abrigos com essa finalidade em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) e Novo Hamburgo (Vale do Sinos), contando para isso com a intermediação de profissionais do ramo.

“Esses animais são encontrados em situação de abandono, maus-tratos ou mesmo sem tutor, sendo que alguns possuem necessidades especiais”, conta a veterinária. “Mas não é possível verificar com total certeza a origem de todos os bichinhos em meio à catástrofe, portanto se algum dono for encontrado, eu devolverei.”

A chegada à clínica ocorre após um roteiro que envolve o uso de carros, vans e avião. Uma vez no estabelecimento, passam por exames, castração, vacinação e cirurgias ortopédicas. As despesas são bancadas pela clínica, sem ajuda de doações. “Tenho feito esse tipo de trabalho há alguns anos, oferecendo todo auxílio necessário para cães de rua”, explica Thais.

Ela acrescenta: “O que muda agora é o número de animais de uma vez só, por conta dessa necessidade de retirá-los dos abrigos específicos e trazê-los para cá”.

Adoção

Até o momento, cerca de 50 animais gaúchos passaram pelos cuidados de Thais. Por conta do intenso movimento na clínica, alguns ficam na casa dela e outros na clínica. Mas vários deles já estão vivendo em novo lar adotivo. O processo, entretanto, exige responsabilidade e comprometimento:

Alguns dos animais ainda estão esperando por um lar, e a veterinária incentiva os interessados a adotar de forma responsável. É possível conferir todos os animais disponíveis para adoção no perfil do Instagram da clínica de Thais. O contato caso haja interesse também pode ser feito pelo mesmo perfil.

(Marcello Campos)

