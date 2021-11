Economia Café, açúcar e ovo deixam compra no supermercado mais cara

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Café, tradicional na casa e escritório dos brasileiros teve alta de 33,9% em 9 meses. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O pó de café, o açúcar e o ovo foram os grandes vilões das compras de supermercado nos últimos nove meses, segundo o indicador Abrasmercado, da Abras (Associação Brasileira dos Supermercados) divulgado nesta sexta-feira (12).

O índice avalia o comportamento dos preços de 35 produtos de largo consumo nos supermercados.

O café, tradicional nas casas e escritórios brasileiros, registrou alta de 33,9% no acumulado de janeiro a setembro deste ano, seguido por:

• Açúcar (30,3%);

• Ovo (22,5%);

• Frango congelado (21,3%);

• Carne dianteiro (12,9%);

• Carne traseiro (8,9%);

• Leite longa vida (4,9%);

• Feijão (1,8%); e

• Óleo de soja (1,5%).

Em um ano – de setembro de 2020 a setembro de 2021 –, o preço do frango congelado subiu 40,2%, seguido por:

• Açúcar (38,8%);

• Café (37,1%);

• Óleo de soja (34,9%);

• Carne dianteiro (28,7%);

• Ovo (27,7%);

• Carne traseiro (26,0%);

• Pernil (9,0%);

• Feijão (8,8%);

• Arroz (0,8%); e

• Leite longa vida (0,6%).

O arroz, um dos grandes vilões da cesta básica nacional, resolveu dar um alívio no bolso do consumidor, registrando baixa de 14,5% no acumulado do ano e de 30,9% em 12 meses.

Na sequência aparece a cebola: baixa de 19,7% no acumulado do ano e de 30,9% em 12 meses.

Variação de preço por marca pode chegar a 234%

A pesquisa da Abras também trouxe uma novidade nesta edição: a comparação de preço de produtos como arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, café e leite longa vida por marca.

A maior variação foi registrada no preço do pacote de espaguete (500g). A diferença de preço entre o produto mais barato (R$ 1,76) e do mais caro (R$ 5,99) era de 234%.

Confira a variação de preço de alguns produtos listados pela Abras:

• Café torrado e moído (pacote de 500g): de R$ 7,79% a R$ 18,88, diferença de 142%

• Feijão (pacote de 1kg): de R$ 3,69 a R$ 8,19, diferença de 121%;

• Arroz tipo 1 (pacote de 5kg): de R$ 14,89 a R$ 28,90, diferença de 94,1%;

• Bisteca suína (o quilo): de R$ 14,95% a R$ 27,90, diferença de R$ 86,6%;

• Tomate (o quilo): de R$ 6,98 a R$ 12,90, diferença de 84%;

• Cebola (o quilo): de R$ 1,79 a R$ 3,29, diferença de 83,8%;

• Peça da carne de acém (o quilo): de R$ 22,90 a R$ 38,90, diferença de 69,90%;

• Leite longa vida (caixa de 1 litro): de R$ 2,95 a R$ 4,99, diferença de 69%;

• Ovos brancos (dúzia): de R$ 5,98 a R$ 9,90, diferença de 65%;

• Peça da carne coxão duro (o quilo): de R$ 32,90 a R$ 44,50, diferença de 35,2%;

• Frango inteiro congelado (o quilo): de R$ 9,89 a R$ 12,99%, diferença de 31%;

• Óleo de soja (900 ml): de R$ 7,59 a R$ 9,69, diferença de 27,7%;

• Açúcar (pacote de 1 kg): de R$ 3,59 a R$ 4,09, diferença 14%.

