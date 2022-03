Expodireto Cotrijal Café da manhã da Emater apresenta estimativa final da Safra de Verão 2021/2022

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

O segundo dia da Expodireto Cotrijal teve início com o tradicional café da manhã da Emater/RS-Ascar. Foto: Cotrijal

O segundo dia da Expodireto Cotrijal teve início, nesta ça-feira (8), com o tradicional café da manhã da Emater/RS-Ascar no parque, onde autoridades e imprensa conheceram a realidade da safra de verão 2021/2022.

Segundo o levantamento realizado entre os dias 16 e , em relação à estimativa inicial (33,6 milhões de toneladas) haverá uma perda de pelo menos 41,9% na produção média estadual dos principais grãos de verão (19,5 milhões de toneladas), sendo 52,1% de perda na soja; 55,1% no milho; 36% no feijão primeira safra; 10,7 no feijão safra; e 4,5% no arroz.

Em relação à produção da safra passada (33,1 milhões de toneladas), a perda média estadual de todos grãos chega a 41,1%, sendo 53,3% na soja; 37,5% no milho; 27% no feijão primeira safra; 13,5% no feijão safra e 13,1% no arroz.

O presidente da Cotrijal, Nei Cesar Manica, ressaltou a importância do trabalho da Emater na vida do pequeno produtor. “A Emater tem um quadro de colaboradores altamente qualificado em atender o pequeno e médio produtor. A Cotrijal precisa de vocês prestando serviços ao homem do campo”, finalizou.

O vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, também elogiou a atuação da entidade durante a Expodireto, onde são apresentados os números finais da safra. “Este momento é importante e neste ano dá uma dimensão do prejuízo da safra em função da estiagem”, pontuou.

A secretária de Agricultura do RS, Silvana Covatti, enalteceu o trabalho das mulheres extensionistas e produtoras rurais. Também falou das perdas por conta da estiagem e as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do Estado e da credibilidade dos dados levantados pela Emater/RS-Ascar. “Nós confiamos no trabalho de vocês, acreditamos nas informações levantadas e divulgadas. E digo que eu, aliás nós, que somos mulheres, e grandes mulheres, não nos entregaremos num momento como esse. Vamos lutar enquanto tivermos coragem e saúde”, finalizou a secretária.

Confira a produção estimada para cada cultura:

Soja

Estimativa inicial: 19,9 milhões de toneladas

Estimativa atual: 9,5 milhões toneladas (-52,1%)



Milho

Estimativa inicial: 6,1 milhões de toneladas

Estimativa atual: 2,7 milhões de toneladas (-55,1%)



Feijão 1ª safra

Estimativa inicial: 61,9 mil toneladas

Estimativa final: 39,6 mil toneladas (-36%)

Feijão 2ª safra

Estimativa inicial: 34,3 mil toneladas

Estimativa final: 30,6 (-10,7%)

Arroz

Estimativa inicial: 7,5 milhões de toneladas

Estimativa final: 7,2 milhões de toneladas (-4,5%)

