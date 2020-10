Geral Caio Castro explica ganho de peso para se fortalecer na pista

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

O ator diz que está focado em sua participação como piloto na Porsche Cup. (Foto: Reprodução)

Apaixonado por carros e esportes radicais, Caio Castro está levando a sério a profissão de piloto. O ator diz que está focado em sua participação como piloto na Porsche Cup. Ele, que vem mantendo uma rotina de atleta, contou à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, como se prepara:

“Os treinos de cardio são diários. Faço fortalecimento da parte cervical, da lombar, dos ombros e das mãos. Cinco profissionais me atendem: nutricionista, nutrólogo, massagista, preparador físico e preparador físico para liberação miofascial, que é uma técnica de massagem que ajuda a relaxar os músculos.”

O ator explica que, com isso, vem transformando o corpo: “Não treino de madrugada, o sono é o meu principal aliado. Preciso estar com ele em dia. Quanto a quilos, eu na verdade estou ganhando peso. O fortalecimento, que é o meu foco, aumenta minha massa muscular. E assim meu peso também aumenta.”

Caio, cujo último trabalho como ator foi em “A dona do pedaço”, diz que abandonar a profissão não está nos planos. “Não vou deixar de atuar, mas, neste momento que estamos vivendo, como minha carreira de ator requer muito contato físico, vou focar 100% na pista”, afirma ele, que participará, a partir do mês que vem, do programa Shark tank, no canal Sony.

Caio competirá a Porsche Cup em 2021 e relatou na TV quais situações inusitadas já aconteceram com sua Ferrari (avaliada em R$ 2,6 milhões) e outros veículos da frota. Numa ocasião, por exemplo, o manobrista de seu condomínio bateu com o carro.

“Meu apartamento em São Paulo tem garagem com manobrista, né? Teve um dia que eu cheguei: ‘Ô, beleza! Boa noite! Como vai?‘ Eu subi… Deu quatro minutos e o interfone tocou. Aí falei: ‘Ué… Beleza, acho que trouxe comigo a chave… Alô?‘. E o rapaz chorando: ‘Ô, Seu Caio. Eu bati seu carro‘. Eu achei estranho… Não entendi. Ele estava muito desesperado mesmo. Muito nervoso. (Perguntei) ‘Bateu como?‘ Aí ele disse: ‘Não, não. Bateu aqui. O Senhor pode descer?‘ Aí eu disse: ‘Descer?‘ (Pensei): ‘Às vezes pegaram o cara lá, né…‘ Se bem que ali tem segurança, mas sei lá o que aconteceu. Grudaram o cara e chamaram o pessoal para descer falando que bateu o carro. Achei o movimento estranho, fiquei ali ‘numa segunda‘, liguei para quem tinha que ligar, dormi… Aí, beleza. Peguei o elevador de manhã e o síndico do prédio disse: ‘Que situação, né, Caião?‘ E eu: ‘P***! Bateu mesmo‘ (risos). Tinha batido o retrovisor numa pilastra (…), Meu carro você tem que engatar e acelerar, mas o pé tem que ser na manha. Você dá um totozinho e ele dá um ‘vráa‘. Foi aí que bateu e quebrou. É a falta de costume. Mas ele não teve culpa. Deu tudo certo. O cara está lá até hoje (no emprego)”, disse ele, no programa “The noite”, de Danilo Gentili. Caio Castro fez uma brincadeira ao ouvir piadas sobre o conserto do automóvel: “Ah, foi… Bota aí um preço alto mais a importação de um produto (risos)”. As informações são do jornal O Globo.

