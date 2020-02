Celebridades Caio Castro: “Minha vida particular e íntima é minha. E só diz respeito a mim”

7 de fevereiro de 2020

Ator falou que gosta de ter uma vida comum

Caio Castro, de 31 anos de idade, é super reservado quando o assunto é vida pessoal. O ator, que vive um romance com Grazi Massafera, de 37, e ultimamente é visto com uma aliança no dedo, afirmou que está feliz.

Brincalhão, o ator levou com bom humor a pergunta se estava tudo bem com o coração. “Sempre. Fiz exames estes dias e o cardiologista está muito feliz comigo”, brincou.

Quando questionado se ainda se surpreende quando é flagrado em situações cotidianas, como o dia que saiu para tomar um açaí e foi flagrado com Grazi Massafera e a filha dela, Sofia, de 7 anos, ele não se abalou.

“Se eu me surpreendo? Todos os lugares que a gente vai, qualquer lugar no Brasil, e as pessoas me conhecem, já querem tirar fotos comigo. Eu tiro e acho muito legal. O meu trabalho é muito exposto e as pessoas interagem com meus personagens, se identificam com algumas histórias, me chamam pelo nome e faz com que elas queiram fotografar comigo. Eu acho válido e benéfico, principalmente quando estamos fazendo uma novela na televisão. Fico feliz com isso porque realmente a gente faz um trabalho para o público”, disse o ator. “E não é sempre que estou sozinho. Sou um cara normal”, completou, aos risos.

Caio falou que gosta de ter uma vida comum. “O fato de eu ser famoso e meu trabalho ser exposto, não faz com que eu seja uma pessoa anormal. O diferencial é que meu trabalho é assistido por milhões de pessoas e elas me conhecem, mas isso não me torna outra pessoa”, afirmou. “Minha vida particular e íntima é minha. E só diz respeito a mim”, emendou.

