Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Caso seja condenado, jogador pode pegar até dois anos de reclusão e pagamento de multa

Caíque, goleiro do Grêmio, foi indiciado pela Polícia Civil por arremesso de bolinha de esparadrapo em criança após o Gre-Nal, que ocorreu no último sábado (19).

O jogador foi indiciado pelo crime que atenta contra a paz no esporte, previsto no artigo 201, da Lei 14597/2023 (Lei Geral do Esporte), que fala sobre praticar ou incitar violência em eventos esportivos. Caso seja condenado, a pena prevista pode ser de reclusão de um a dois anos e pagamento de multa.

O caso ocorreu após o final da partida contra o Inter, no Beira-Rio. Caíque, que foi reserva na ocasião, estava se retirando dos gramados quando, de acordo com um torcedor Colorado, atingiu uma criança com uma bolinha de esparadrapo. O torcedor registou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Vinicius Nahan, delegado responsável pela investigação, divulgou que o laudo da perícia deu negativo e nenhuma lesão corporal foi constatada. As imagens do momento foram analisadas pela polícia e foi comprovado que o arremesso foi feito sem olhar, ou seja, sem intenção.

2024-10-25